“Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa. Giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm…”. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ đi xe khách, ô tô là có thể về thăm nhà nhưng với những người say xe thì đó lại là một nỗi ám ảnh thường trực. Con đường về quê trở nên xa xôi và đáng sợ biết mấy!

Nỗi lòng của người phụ nữ lấy chồng xa hay bị say tàu xe

Chị Tuyết Mai 35 tuổi ở Nam Định, một phụ nữ lấy chồng xa thường xuyên bị say tàu xe chia sẻ:

Tôi quê ở Nam Định, lên Hà Nội học đại học, sau khi tốt nghiệp thì làm việc luôn tại thủ đô. Ba năm sau, tôi kết hôn, chồng tôi là người Hà Nội gốc. Ai cũng khen tôi số sướng, lấy được trai Hà thành, nhà cửa chẳng phải lo gì. Không biết có sướng hay không, tôi chỉ biết là kể từ ngày lấy chồng tôi ít về quê ngoại hơn vì… say xe. Tôi vốn thể trạng yếu, người gầy và xanh lắm, từ hồi học cấp 3 có lần đi khám sức khỏe bác sĩ đã bảo bị huyết áp thấp. Tôi hay bị hoa mắt, chóng mặt, choáng váng khi đứng lên ngồi xuống. Nhưng hồi đó còn trẻ khỏe, ít bị tụt huyết áp nên cũng không quan tâm lắm, trong nhà lúc nào cũng có sẵn trà gừng, kẹo gừng thế thôi. Hồi học đại học, cứ hai, ba tháng tôi mới dám bắt xe khách về nhà 1 lần. Từ Hà Nội về quê tôi đi xe khách mất khoảng 3,4 tiếng, đi nhanh cũng phải 3 tiếng. Trước khi đi tôi không dám ăn uống gì để trong cơ thể không còn gì, đỡ lo nôn ra xe. Vì cứ bước chân lên xe, ngửi thấy mùi điều hòa rồi mùi người, mùi đồ trên xe là tôi thấy người nôn nao, cồn cào ruột gan, sau đó thì mồm ọe, nôn thốc nôn tháo, không thể nín được, nôn đến quặn ruột mới thấy dễ chịu. Tôi rất chịu khó thủ theo bên mình bánh mỳ, vỏ cam, túi nôn để đề phòng nhưng không ăn thua. Lần nào xuống xe tôi cũng đau đầu, mệt lả người đi, người không còn chút sức lực, ruột gan trống rỗng.

Say xe trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ

Sau này lấy chồng rồi không phải đi xe khách chen chúc chật chội nữa, nhà có ô tô riêng nhưng lên xe vẫn lảo đảo say, lắm lúc đi từ Hà Nội về Nam Định mà toàn phải hạ hết kính ô tô xuống thì tôi mới không say. Người ta bảo đi xe nhiều sẽ quen, lâu dần sẽ không bị say xe nữa nhưng tôi thấy chẳng ăn thua, đi xe càng nhiều tôi càng hay say, nôn hết mật xanh mật vàng. Mang tiếng nhà có ô tô nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng mấy khi về ngoại được, nhiều lúc nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm mà ngại chẳng dám về vì sợ say xe. Dần đà, số lần về quê ngày càng thưa dần, chỉ có những việc thật cần thiết, quan trọng thì tôi mới về. Nhiều lần gọi điện về ông bà ngoại cứ nhắc mãi sao chẳng thấy cho các cháu về chơi.

Đường về quê ngắn lại nhờ tạm biệt chứng say xe do huyết áp thấp

Nhìn thấy cảnh vợ phải làm bạn với thuốc chống say và túi nôn, ông xã tôi xót ruột lắm, ai mách cách gì cũng thử qua hết nhưng quanh quẩn say vẫn hoàn say. Tình cờ một lần ông xã tôi chạy ra hiệu thuốc ở gần nhà mua thuốc chống say cho tôi thì được tư vấn dùng sản phẩm Tuệ Đức Thăng Áp Khang. Nghe nói đây là sản phẩm dành riêng cho phụ nữ bị huyết áp thấp đặc biệt dùng cho phụ nữ say tàu xe do huyết áp thấp, nhiều người đã dùng thấy rất hiệu quả. Ông xã tôi xin tên sản phẩm để về tìm hiểu thêm. Chiều hôm đó hai vợ chồng lên mạng tìm hiểu và gọi điện đến Tổng đài tư vấn bệnh huyết áp thấp 1800 6955 (miễn cước gọi) để được tư vấn và đặt mua ngay 6 hộp về dùng. Dược sĩ giải thích rằng, huyết áp thấp là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng say xe cho nên muốn giảm tình trạng say xe của mình, trước tiên tôi phải giải quyết dứt điểm bệnh huyết áp thấp của mình.

Giờ đây chị Mai đã không còn lo say xe mỗi khi về quê nữa (Ảnh minh họa)

Theo lời khuyên của Dược sĩ, tôi mua máy đo huyết áp bắp tay và theo dõi chỉ số huyết áp hằng ngày kết hợp với uống thuốc Thăng Áp Khang. Huyết áp của tôi thường thường ở mức 90/60 mmHg. Sau một tháng uống thuốc đều đặn, tôi thấy đỡ hẳn tình trạng hoa mắt, chóng mặt mỗi khi đứng lên ngồi xuống, ăn ngon ngủ tốt hơn, người cũng đỡ hẳn mệt mỏi, đau đầu. Thấy tiến triển tốt, tôi dùng liền ba tháng theo lời tư vấn. Giờ đây, tôi thấy người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, da dẻ hồng hào, mấy tháng nay tôi không còn bị tụt huyết áp nữa, huyết áp thường duy trì ở ngưỡng 110/80 mmHg. Đỡ hẳn say xe nên chẳng sợ đi ô tô nữa, thích về quê lúc nào cũng được, mỗi lần về quê trên xe đều rộn rã tiếng cười đùa của vợ chồng, con cái tôi. Tất cả là nhờ công của ông xã và Thăng Áp Khang đấy.

Tết sang năm tôi nhất định sẽ xin phép ông bà nội cho vợ chồng con cái tôi về ngoại ăn Tết. Đúng là lấy chồng gần hay lấy chồng xa không quan trọng mà quan trọng là có bị say xe hay không mà thôi!

