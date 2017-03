Sau khi cho H. nhậu say, 2 thanh niên đưa nạn nhân đi nhà nghỉ rồi thay nhau giở trò đồi bại.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đang lập hồ sơ xử lý Hồ Chí Nam (21 tuổi) và Trần Anh Duy (17 tuổi, cùng ngụ xã Lương Hòa) về hành vi giao cấu trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, em H. (16 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) có làm quen với Nam qua mạng xã hội. Sau thời gian nhắn tin qua lại, ngày 7-3, Nam hẹn H. ra một quán cà phê ở huyện Càng Long gặp mặt.

Khi gặp nhau và tâm sự, Nam chở H. đến TP Trà Vinh chơi và Nam rủ Duy cùng đi chung. Sau đó, cả nhóm kéo nhau đi nhậu đến tối cùng ngày thì H. bị nôn do uống quá say. Thấy vậy, 2 thanh niên này chở H. đến một nhà nghỉ tại xã Lương Hòa (huyện Châu Thành) nghỉ ngơi. Thấy H. say rượu không làm chủ được mình nên Nam và Duy thay nhau giao cấu với H.

Đến sáng hôm sau, Nam lại tiếp tụ rủ H. đi chơi rồi lại dẫn về nhà mình ngủ qua đêm. Tại đây, Nam tiếp tục quan hệ tình dục với H., đến ngày 9-3 mới đưa H. về nhà.

Thấy con gái về nhà trong tình trạng bất thường nên gia đình truy hỏi, H. đã kể lại mọi chuyện. Gia đình dẫn H. đi trình báo công an.

C.Linh