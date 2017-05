Quế Vân vừa công khai toàn bộ ảnh trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ cách đây hai tháng trên trang cá nhân.

Biến mất một thời gian, Quế Vân gây chú ý vì gương mặt thay đổi khác trước. Nhiều người chia sẻ không nhận ra hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ. Sau một thời gian im ắng, trưa 8/5, Quế Vân bất ngờ thừa nhận vừa trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

Quế Vân trước và sau thay đổi đáng kể.

"Đẹp phải khoe, xấu mới che. Vân làm là Vân nhận, xin lỗi cả nhà khi thời gian qua không trả lời ai", cô cho biết. Với Quế Vân, quá trình phẫu thuật tại Hàn Quốc là hoàn thành giấc mơ từ nhiều năm nay.

"10 năm trước, Vân đã có ý định đập cả mặt đi xây lại. Nhưng vì lo sợ, sợ đau, sợ làm xong bị hỏng thì không biết phải làm sao. Nhưng đúng là quá may khi Vân có dịp qua Hàn Quốc, học về ngành thẩm mỹ", cô chia sẻ.

Quế Vân gọi đây là quá trình "đập cả mặt đi xây lại". Cô phẫu thuật hạ gò má, gọt hàm, sửa mắt, hút mỡ, laser.

Theo Quế Vân, trên gương mặt có những điểm khiến cô tự ti. Đó là đôi mắt nhỏ so với gương mặt, gò má cao so với mặt và phong thủy không tốt cho đường tình duyên. Hơn nữa, hàm bạnh to, thô. Mỗi khi chia sẻ ảnh trên trang cá nhân, cô thường sử dụng phần mềm chỉnh ảnh bóp gò má, làm mắt to hơn, chỉnh hàm nhỏ lại. Cô luôn không hài lòng với gương mặt của chính mình và quyết định sang Hàn chỉnh sửa.

Tại Hàn Quốc, cô đã phẫu thuật hạ gò má, gọt hàm, mở khóe mắt, độn silicon dưới khóe mũi, hút mỡ má và bắn laser vùng má. Ngoài ra, cô còn phẫu thuật lấy mỡ đùi cho lên vùng dưới bọng mắt để xóa bọng, vùng thâm ở mắt.

Cô trải qua 4 tiếng phẫu thuật liên tục.

Sau 4 tiếng phẫu thuật gây mê, Quế Vân cho rằng cô đã hoàn thành "giấc mơ". Điều khiến cô mừng hơn nữa đó là quá trình hồi phục sau mổ. Cô chỉ bị sưng trong khoảng 10 ngày và sau đó đã trở về cơ mặt bình thường. Hiện tại, gần hai tháng sau phẫu thuật, Quế Vân tự tin với gương mặt thon gọn, mắt to và được mọi người khen trẻ ra.

Nói về chi phí phẫu thuật, nữ nghệ sĩ 35 tuổi tiết lộ cô đã bỏ ra hơn 500 triệu đồng cho quá trình "cải thiện" này.

Sau gần hai tháng, hình ảnh của Quế Vân khiến nhiều người không nhận ra.

Quế Vân khởi nghiệp khá lâu trong ngành giải trí. Nhưng cô không có nhiều sản phẩm đáng kể. Về chuyện tình cảm, cô từng gây ồn ào khi tiết lộ hình ảnh thân thiết bên danh hài Trường Giang.

Hiểu Nguyệt