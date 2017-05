Tuy nhiên nam ca sĩ cũng tiết lộ tình yêu của mình gập ghềnh và không thuận lợi.

Quang Vinh trong MV "Falling into love"

Chiều 18.5, Quang Vinh đã có buổi giới thiệu MV mới Falling into you tại TP.HCM. Đây là sản phẩm âm nhạc đặc biệt, được giới thiệu trong đúng ngày sinh nhật của nam ca sĩ.

Buổi họp báo có nhiều đồng nghiệp thân quen đến chúc mừng Quang Vinh. Lý Quý Khánh - một người bạn thân thiết luôn sánh đôi với Quang Vinh ngoài đời thực cũng mang hoa đến chúc mừng anh.

Lý Quý Khánh đến chúc mừng Quang Vinh

Falling into you tiếp tục là một ca khúc về tình yêu, lời tâm sự của một chàng trai dành cho co gái khi anh lần đầu chạm mặt. Ở tuổi 35, Quang Vinh vẫn một thân một mình khiến nhiều người cũng tò mò về chuyện tình yêu của anh. Nam ca sĩ cho biết, anh không gặp nhiều may mắn trong tình yêu, lúc đến lúc đi, lúc vui, lúc buồn và nhiều gập ghềnh.

"Tôi đang yêu, có thể cuối năm kết hôn hoặc cuối năm chia tay cũng nên". - Quang Vinh tiết lộ.

Quang Vinh tiết lộ đang yêu

Trong MV Falling into you, Quang Vinh đóng cặp cùng với bạn diễn là Yumi Thiên Nga. Xuyên suốt MV, Quang Vinh xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ và nét lãng tử hút hồn. Anh chàng sẽ cùng Yumi Thiên Nga đi qua những con phố, ghé lại những góc nhỏ thân quen và thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Với những câu hỏi liên quan đến chuyện Quang Vinh không thường xuyên xuất hiện trong những chương trình âm nhạc, nam ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ, dòng nhạc ballad mà anh theo đuổi từ trước đến nay đều cần phải có một không gian riêng. Phải có khán giả thích hợp thì mới hát được. Quang Vinh vẫn tham gia ghi hình ở các chương trình truyền hình, gameshow đều đặn chứ không hoàn toàn vắng bóng.

Ekip của MV "Falling into love". MV do đạo diễn Khương Vũ (giữa) thực hiện và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy sáng tác.

"Không phải Vinh kén chọn gì hết, chỉ là Vinh muốn được biểu diễn ở những nơi thích hợp với mình thôi. Vinh thực sự rất thích hát, đóng phim nhưng không thể cái nào cũng nhận. Càng lớn càng suy nghĩ thận trọn cái gì phù hợp thì mình mới làm." - Quang Vinh chia sẻ.