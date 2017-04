Mặc sóng to gió lớn, Đồn biên phòng Cửa Việt (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cùng ngư dân địa phương đã ứng cứu 10 thuyền viên trên tàu cá Quảng Bình bị mắc cạn.

Chiều 20.4, Đồn biên phòng Cửa Việt (Gio Linh) cho biết, vừa cùng ngư dân địa phương cứu thành công 10 thuyền viên trên tàu cá QB 98145 TS, công suất 780 CV bị mắc cạn.

10 thuyền viên trên tàu cá mắc cạn được ứng cứu. Ảnh: Thành Phú

Sáng cùng ngày, tàu cá trên do ông Hoàng Nồm (42 tuổi, trú tại xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của thời tiết nên khi vào cửa lệch cảng Cửa Việt (Gio Linh) tàu cá bị trôi dạt và mắc cạn nên không thể cập bờ. Trên tàu còn chở 10 tấn cá các loại, rất nguy hiểm.

Bất chấp sóng to gió lớn, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Việt nhanh chóng dùng ca nô phối hợp với tàu của anh Võ Văn Thức (thôn Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị) tiếp cận tàu bị nạn, đưa 10 thuyền viên cùng tài sản vào bờ an toàn.

Hiện nay, 10 thuyền viên đã được Đồn biên phòng Cửa Việt quân y chăm sóc sức khỏe. Chiến sĩ biên phòng cùng ngư dân đang tìm cách lai dắt tàu cá mắc cạn vào bờ.

Thời gian qua, nhiều tàu cá, tàu hàng bị mắc cạn do cửa lệch cảng Cửa Việt bị bồi lấp nghiêm trọng.