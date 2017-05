Lực lượng chức năng Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản lái tàu vi phạm. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

Ngày 2/5, UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết: Tổ công tác liên ngành (gồm: Đội Cảnh sát thủy, Công an thành phố Hạ Long; Ban quản lý Vịnh Hạ Long và Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh) đã phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Theo đó, khoảng 16 giờ 25 phút, ngày 1/5 tại khu vực ven bờ Cột 5 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Tổ công tác cũng phát hiện 1 tàu vỏ gỗ không biển kiểm soát chở người từ Vịnh vào bờ. Tiến hành kiểm tra được biết người điều khiển phương tiện là anh Vũ Văn Hùng (sinh năm 1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long) chở 20 người là công nhân làm sứa tại khu vực Cống Lá – vịnh Hạ Long vào bờ.

Tại thời điểm kiểm tra, anh Hùng không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm của phương tiện (phương tiện lắp máy 42 CV), anh Hùng không có bằng thuyền trưởng theo quy định. Số khách trên đều không mặc áo phao theo quy định. Chủ phương tiện là anh Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 1 phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Cũng trong ngày 1/5, vào khoảng 11 giờ 10 phút, tại khu vực ven bờ Cột 5 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Tổ công tác đã phát hiện 1 tàu vỏ sắt, không gắn biển kiểm soát đón người từ bờ ra Vịnh Hạ Long.

Tiến hành kiểm tra được biết người điều khiển phương tiện là anh Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ 1, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long). Tại thời điểm kiểm tra, anh Tùng không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm của phương tiện, không có bằng thuyền trưởng theo quy định (đây là phương tiện chở hàng hóa, không phải phương tiện chở người, lắp máy 42 CV).

Trên phương tiện chở 13 người với mục đích tham quan Vịnh Hạ Long. Chủ phương tiện là anh Nguyễn Văn Sự, sinh năm 1960, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 4 khu 6 phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.

Trước đó, ngày 30/4, tại khu vực tuyến đường thủy nội địa huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), Tổ cảnh sát đường thủy Công an huyện Đầm Hà đã kiểm tra phát hiện tàu QN 2511 TS do anh Bùi Sơn Hải (trú tại huyện Đầm Hà) làm chủ và tàu QN 246 9 TS do anh Hoàng Văn Thành (trú tại xã Tân Lập , huyện Đầm Hà) làm chủ, là hai phương tiện dùng để khai thác thủy hải sản trên biển, không đảm bảo các điều kiện an toàn, đã chở tổng số 29 người ra tham quan đảo Đá Dựng, huyện Đầm Hà.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các lái tàu điều khiển phương tiện về nơi an toàn, đồng thời ra quyết định tạm giữ các phương tiện theo quy định của pháp luật./.