Người phụ nữ bị 2 thanh niên đi xe máy, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang theo dõi và giật mất chiếc dây chuyền giữa ban ngày.

Sự việc xảy ra vào lúc 12h trưa ngày 29/3, tại đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Một người phụ nữ đã bị 2 thanh niên đi xe máy màu đỏ, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang theo dõi và giật mất chiếc dây chuyền

Cụ thể, vào thời điểm trên, tại đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng nói chuyện với một người bán hàng, trên cổ có đeo dây chuyền vàng, vì không biết bị theo dõi nên người phụ nữ vô tư nói chuyện. Ngay lập tức 2 thanh niên đi xe máy màu đỏ, biển số mờ do bị bẩn tiến lại gần, và giật lấy sợi dây chuyền rồi phóng thẳng về phía cột đồng hồ Uông Bí. Toàn bộ hình ảnh sự việc được một chiếc camera gần đó ghi lại.

Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP. Uông Bí cho biết, phía công an thành phố vẫn chưa nhận được thông tin trình báo từ người bị nạn. Vì vậy, để thuận lợi cho việc điều tra, đề nghị người bị nạn đến cơ quan công an hợp tác làm việc. Nếu đoạn video ghi lại rõ các tình tiết phạm tội của các đối tượng trên thì rất tốt để cơ quan nhanh chóng điều tra, xác minh.

Được biết, trên địa bàn thành phố Uông Bí chưa bao giờ xảy ra tình trạng cướp giật dây chuyền vàng công khai như vậy. Nếu vụ việc trên xảy ra thì đây là trường hợp đầu tiên và cần xử lý nghiêm để tạo tính răn đe./.

Trần Huyền/VOV-Đông Bắc