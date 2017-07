Gặp phương tiện thủy tự hành đi ngược chiều tạo sóng làm đứt dây nối giữa 2 chiếc sà lan, hậu quả 1 chiếc sà lan bị đắm.

Vào hồi 14h ngày 30/7, tại km3 cầu Sông Chanh, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy khiến chiếc sà lan chở hơn 1.000 tấn than xít bị chìm.

Toàn bộ số hàng cùng chiếc sà lan bị chìm sau 30 phút

Thông tin từ Công an thị xã Quảng Yên cho biết, 2 sà lan NB-2976 và NB-2977 do đầu máy NB-6562 vận hành đi từ hướng Hạ Long về Hải Dương. Khi đi đến km3 cầu Sông Chanh, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), do gặp phương tiện thủy tự hành đi ngược chiều tạo sóng dẫn đến đứt dây nối giữa 2 sà lan NB – 2976 và NB – 2977 với nhau. Hậu quả sà lan NB – 2976 bị quay ngang, dạt vào đế trụ cầu Sông Chanh bị đắm.

Thời điểm đó, trên đầu máy đẩy chở theo 8 thuyền viên do anh Tống Văn Hoan (SN 1969, trú tại Nam Định) làm thuyền trưởng. Rất may, tất cả các thành viên trên sà lan đều may mắn thoát được vào bờ, nhưng toàn bộ số hàng cùng chiếc sà lan thì bị chìm nghỉm chỉ trong vòng 30 phút. Được biết, lúc xảy ra tai nạn, mỗi sà lan chở theo hơn 1 nghìn tấn than xít.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành cắm phao cảnh báo để tiến hành trục vớt. Đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Trần Huyền/VOV-Đông Bắc