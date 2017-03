Ngày 27/3, do không khí lạnh tăng cường, vùng biển Quảng Ngãi đã có sóng to, gió lớn làm tàu cá QNg – 55939 TS, công suất 90CV của ngư dân Lê Văn Do, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, bị chìm.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 4 giờ ngày 27/3, khi chiếc tàu trên đang trên biển, cách bờ khoảng 300 m. Khi gặp nạn, các thuyền viên vội bơi vào bờ và được các tàu của ngư dân chạy ra ứng cứu an toàn. Chỉ trong phút chốc, con tàu trị giá trên 1 tỷ đồng đã bị sóng biển đánh chìm, gây nứt toác thân tàu và hư hỏng các trang thiết bị trên tàu. Ngay khi tàu cá QNg - 55939 TS bị sóng lớn đánh chìm, hàng trăm người dân ở làng chài thôn Phước Thiện đã cùng nhau ra biển phụ giúp kéo ngư cụ và xác tàu cá của ngư dân Lê Văn Do vào bờ với mong muốn giúp anh vớt vát lại được phần nào. Ông Bùi Trạng, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho biết: Đến cuối giờ chiều 27/3, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đông đảo người dân, chiếc tàu đã được kéo lên bờ thành công nhưng bị hư hỏng nặng. Sỹ Thắng (TTXVN)