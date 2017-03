“Với chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển quả là không dài so với lịch sử của vùng đất Quảng Nam, nhưng những thành tựu đạt được là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.”

Tối 24/3, tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm “20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997-2017) và 42 năm giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2017)”.

Đến dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương, các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo chính quyền địa phương, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, lãnh đạo các địa lân cận cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến tham dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cho rằng, sau chiến tranh, Quảng Nam - Đà Nẵng bắt tay ngay vào việc kiến thiết, hàn gắn lại những vết thương chiến tranh. Sau hơn 20 năm xây dựng và hơn 10 năm đổi mới, trước yêu cầu phát triển của đất nước, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã ban hành Nghị quyết chia tách và tái lập một số tỉnh, thành phố trong cả nước kể từ ngày 1/1/1997, trong đó có tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Việc chia tách Đà Nẵng thành thành phố trực thuộc Trung ương và tỉnh Quảng Nam được tái lập là điều kiện và cơ hội để cả hai địa phương cùng vươn lên phát triển.

Và sau 20 năm, cùng với thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam đã có bước phát triển ngoạn mục. Từ một tỉnh nằm trong nhóm nghèo nhất nước, đến nay Quảng Nam đã trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách cho Trung ương. Theo đó, quy mô kinh tế tăng hơn 30 lần, trong đó công nghiệp - dịch vụ chiếm hơn 88% trong cơ cấu kinh tế, với giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 160 lần so với năm đầu tái lập. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 53 triệu đồng, gấp 28 lần so với thời điểm chia tách, vượt mức bình quân cả nước. Từ một tỉnh phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, đến nay thu ngân sách Quảng Nam đã đạt trên 20 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 170 lần so năm đầu tái lập. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển tạo tiền đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh...

Bí thư Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh:“ Với chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển quả là không dài so với lịch sử của vùng đất Quảng Nam, nhưng những thành tựu đạt được là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Đó là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, quyết liệt, ý chí không cam chịu đói nghèo, tụt hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nhờ phát huy truyền thống anh hùng, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu mạnh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hiếm có vùng đất nào trên cùng một địa phương với hơn 10.000km2 mà có đến 2 di sản thế giới độc đáo, huyền bí như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn. Và hiếm nơi đâu có mật độ dày đặc các vịnh, biển, cù lao, khu dự trữ sinh quyển, cao nguyên tươi xanh, di sản văn hóa, tâm linh tầm cỡ thế giới như chuỗi ngọc trai dọc tuyến hành lang ven biển miền Trung cùng với đất nhà Tây Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam

Theo Thủ tướng:" Những năm qua, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, hệ thống giao thông đạt được những kết quả ngoạn mục. Quảng Nam đang dần khẳng định mình là môi trường sống, môi trường đầu tư hấp dẫn. Chính tại Quảng Nam, Tập đoàn Trường Hải đã vươn lên trở thành doanh nghiệp tư nhân Việt Nam với doanh số hàng tỷ đô la Mỹ…Điều đó một lần nữa khẳng định rằng, dù khó khăn đến mấy chỉ cần ý chí, sự quyết tâm, sự đồng tâm hiệp lực của chính quyền với nhà đầu tư, thì không có tầm cao nào mà chúng ta không dám vươn tới."

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam

Cũng Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất – cho Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng mà Đảng và Nhà nước trao tặng nhằm ghi nhận cho những nỗ lực và thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam trong quá trình xây dựng và phát triển kinh té- xã hội tỉnh nhà.

Đông đảo nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đến dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh

Ngọc Tân