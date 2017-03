Chiều ngày (23.3), trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Thanh Tú - Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, học sinh của trường chính là những nhân vật trong clip vừa xôn xao trên mạng do đánh nhau.

"Các em này đều là học sinh lớp 10, sau khi nắm thông tin sự việc, nhà trường đã mời các em đến viết bản kiểm điểm. Hiện Công an huyện Bắc Trà My cũng đã vào cuộc điều tra. Nguyên nhân xác định ban đầu có thể xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook nên các học sinh trên đã đánh nhau..." - ông Tú nói. Ảnh cắt từ clip Trước đó, vào khuya ngày 21.3, một thành viên đã đăng tải lên tài khoản facebook cá nhân của mình một đoạn clip ghi lại cảnh đánh nhau của 2 nhóm nữ sinh được cho là học sinh Trường THPT Bắc Trà My (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Cụ thể, đoạn clip dài 1 phút 30 giây ghi lại cảnh đánh nhau trên một tuyến đường nhựa không có nhiều phương tiện qua lại. Đầu clip, một cô gái cất giọng: “Nói chuyện đó đi! T., nói chuyện chi đó đi”. Khi giọng nữ vừa cất lên thì 2 rồi lần lượt cả 4 cô gái lao vào dùng tay chân đạp, đánh 2 thiếu nữ đứng đối diện. Trong số này, có 1 cô gái dùng cả mũ bảo hiểm lao vào đánh vào người một trong hai thiếu nữ trong nhóm bên kia. Sau khi đuổi đánh sang bên kia đường khiến cho một trong hai thiếu nữ ngã xuống vũng bùn lầy lội, 3 cô gái tiếp tục lao vào túm tóc, dùng chân tay đánh, dẫm đạp, đè rồi ngồi lên người thiếu nữ đang nằm bệt dưới đất. Trong clip còn thể hiện nhiều giọng nữ vang lên: “Tiếng mà không có miếng hả, em nói chị có tiếng mà không có miếng bây giờ chị “tiếng” cho em coi”.Trong đoạn clip, ngoài các cô gái ra còn có nhiều giọng nam khác vang lên nhưng những người này không hề đến can ngăn mà chỉ nói “đánh chi ghê vậy, đánh chi ghê vậy”. Hiện cơ quan chức năng đàn tiếp tục làm rõ động cơ hai nhóm học sinh này đánh nhau.