Công an tỉnh đã phối hợp với Ban quản lý Thị trường thành phố Đồng Hới, đại diện Sở Tài chính tiến hành tiêu hủy số pháo trên tại bãi rác, đảm bảo an toàn và theo đúng các quy định của pháp luật.

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh phối hợp với Ban quản lý Thị trường TP. Đồng Hới và đại diện Sở tài chính đã tiêu hủy gần 300 kg pháo nổ.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lượng pháo nổ nguy hiểm.

Đây là số tang vật mà Phòng PC46 Công an Quảng Bình bắt giữ trong 02 vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép tại địa bàn huyện Minh Hóa do đối tượng Đinh Xuân Bài (SN 1978), trú tại xã Hóa Hợp có hành vi mua bán pháo với số lượng 52,5kg và địa bàn huyện Tuyên Hóa do đối tượng Nguyễn Thị Thành (SN 1978) có hành vi mua bán pháo nổ trái phép với số lượng 226,5 kg vào đầu tháng 01-2017, tổng số lượng pháo thu giữ được từ hai vụ việc trên gần 300kg.

Phòng PC46 Công an tỉnh đã phối hợp với Ban quản lý Thị trường thành phố Đồng Hới, đại diện Sở Tài chính tiến hành tiêu hủy số pháo trên tại bãi rác phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, đảm bảo an toàn và theo đúng các quy định của pháp luật.

Thùy Trang