Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ Đặng Văn Cường, là đối tượng đang bị truy nã nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề lái xe.

Vào hồi 3h ngày 27/4, tại Km 652, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Bình do Trung tá Võ Minh Tiến làm tổ trưởng phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Quảng Bình tiến hành kiểm tra ô tô khách mang biển số 35B- 004.17, lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Đối tượng bị truy nã Đặng Văn Cường tại cơ quan điều tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Đặng Văn Cường 47 tuổi, trú tại số 1121/15 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh là đối tượng bị truy nã đang trực tiếp điều khiển chiếc xe khách trên.

Theo hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đối tượng Đặng Văn Cường đang bị truy nã theo Quyết định số 05 ngày 01/4/2014 với tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua kiểm tra, Đặng Văn Cường có Giấy phép lái xe hạng E do Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cấp ngày 03/08/2016, hạn dùng đến 03/08/2021.

Giấy phép lái xe ô tô khách của đối tượng

Hiện Tổ công tác đã chuyển giao đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát truy nã Công an Quảng Bình xử lý theo quy định của pháp luật .

Mai Đỉnh