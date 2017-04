Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết đơn vị vừa bắt giữ lô hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng nhập lậu với số lượng lớn.

Số hàng điện tử, điện lạnh bị Chi cục QLTT tạm giữ để xử lý.

Trước đó, ngày 20/4, Đội Quản lý thị trường Cơ động - Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Tổ tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT - Công an tỉnh phát hiện xe container mang BKS đầu kéo: 51C - 416.34; rơmoóc 51R - 070.09 do ông Lê Văn Thọ trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc.

Qua khám phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện 179 bộ điều hòa không khí và 09 tủ lạnh mang các nhãn hiệu National, Panasonic, Fujitsu, DAIKIN, SANYO, TOSHIBA do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường cơ động đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Thọ về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu và tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trị giá lô hàng trên ước tính 380.000.000 đồng.

Thanh Hà