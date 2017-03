Quan niệm hết sức sai lầm về "chuyện ấy" trong khi mang thai mà cặp đôi nào cũng mắc phải.

Nhiều cặp vợ chồng thường lo lắng về việc "yêu" khi mang thai. Khảo sát cho thấy 50% phụ nữ dừng việc quan hệ khi mang thai, đặc biệt trong những tháng đầu thai kỳ.

Theo Boldsky, nhiều nghiên cứu cho thấy ham muốn "yêu" của phụ nữ lại tăng cao trong khi mang thai. Vì vậy, trừ khi có cảnh báo của bác sĩ về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh, bạn vẫn có thể quan hệ tình dục bình thường.

Dưới đây là một số lầm tưởng phổ biến của nhiều người về chuyện ấy khi mang thai.

Tình dục trong khi mang thai có thể làm tổn thương em bé

Sự thật: Theo The Health Site , hầu hết mọi người nghĩ rằng "chuyện ấy" khi mang thai có thể ảnh hưởng đến đầu của em bé, cản trở sự phát triển não bộ. Nhưng thực tế, điều này không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, kể cả vật lý hay thần kinh. Cổ tử cung được bao bọc bởi một lớp nhầy dày và em bé còn được bảo vệ tốt trong túi ối, do đó dương vật không thể chạm vào đầu em bé.

Tình dục có thể gây sinh non

Sự thật: Điều này đúng với một mức độ nào đó. Trong trường hợp bạn được chẩn đoán nguy cơ cao hoặc có tiền sử sinh non, quan hệ tình dục có thể sẽ dẫn đến sinh non. Nhưng trường hợp thai kỳ khỏe mạnh sẽ không có những rủi ro này.

Thông thường, tinh dịch có chứa prostaglandin kích thích các cơn co thắt tử cung hoặc việc kích thích núm vú trong thời gian lâu cũng có thể giải phóng hormone oxytocin, gây sinh non. Nếu bạn vẫn lo lắng, hãy sử dụng bao cao su khi quan hệ để tránh sinh non.

Gây chảy máu

Gây chảy máu là một lo lắng luôn ám ảnh phụ nữ mang thai. Phụ nữ tránh giao hợp do sợ hãi chuột rút và chảy máu.

Sự thật là: Lý do chảy máu tại thời điểm mang thai là do nhiễm trùng như nhiễm Chlamydia, bệnh lậu hoặc bệnh mụn giộp… hoặc do giao hợp quá mạnh. Vì vậy, để an toàn, chỉ nên “quan hệ” nhẹ nhàng, nếu phát hiện người vợ hoặc chồng đang mang bệnh thì nên tránh chuyện “giao ban”.