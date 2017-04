Lúc 18h10’, ngày 28-4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một quán nhậu trên địa bàn TP Cần Thơ khiến nhiều nhân viên hốt hoảng, do khu vực phát cháy chứa nhiều bình gas và chất liệu gây cháy…

Theo người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng thời gian trên, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại khu vực bếp của quán nhậu Gà Tre (đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều), đồng thời do mái của quán có chất liệu là lá khô nên rất dễ bén lửa cháy lan. May mắn, thời điểm xảy ra vụ cháy quán chưa có khách.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa.

Thượng tá Dương Văn Vũ - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 1 quận Ninh Kiều, cho biết: Khi nhận được thông tin báo cháy, đơn vị đã lập tức huy động 4 xe cháy chuyên dụng và 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt sau 20 phút.

Khu vực cháy chứa nhiều bình gas và chất liệu gây cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Trần Lĩnh

