Lãnh đạo quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa chỉ đạo các ngành chức năng, công an quận xử lý nghiêm hành vi hất dầu luyn trộn chất thải vào chị Phạm Thị Hòa và sạp thịt lợn tại chợ Lương Văn Can sáng ngày 11/5.

Mới đây, vụ việc chị Phạm Thị Hòa (sinh 1993, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị hắt đầy chất thải vào sạp thịt lợn tại khu vực chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) khiến nhiều người bức xúc. Chiều 12/5, ông Trần Hữu Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền cho biết, UBND quận vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi hất dầu luyn trộn chất thải vào thịt lợn.

Quận Ngô Quyền chỉ đạo xử lý nghiêm người có hành vi hất luyn và chất thải vào sạp thịt của chị Hòa.

Theo ông Xuân, ngay sau khi nắm bắt sự việc, lãnh đạo quận Ngô Quyền đã chỉ đạo đã các ngành chức năng của quận và phường Máy Tơ nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Đồng thời quận cũng giao cho chính quyền địa phương có phương án, nâng cao công tác quản lý các hoạt động kinh doanh tại chợ Lương Văn Can để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Bên cạnh dó, các ngành chức năng cùng Công an quận Ngô Quyền, chính quyền phường và Công an phường Máy Tơ thực hiện ngay các biện pháp ổn định tình hình kinh doanh, buôn bán tại chợ Lương Văn Can sau khi xảy ra sự việc của một tiểu thương đã dùng dầu luyn trộn với chất thải hất vào một người bán thịt lợn tại chợ này.

Theo ông Xuân, qua xác định ban đầu, sự việc xảy ra tại chợ Lương Văn Can vào sáng ngày 11/5 nhiều khả năng do xuất phát từ việc cạnh tranh trong việc kinh doanh bán thịt lợn tại chợ. Thời gian qua, giá lợn thịt lợn hơi trên địa bàn giảm mạnh, người chăn nuôi lao đao vì lỗ vốn, nhưng vẫn không tiêu thụ được. Có thời điểm, giá thịt lợn hơi giảm thấp chỉ còn khoảng 20 nghìn đồng/kg, nhưng người chăn nuôi vẫn khó tiêu thụ.

Trong khi đó, giá thịt lợn bán tại các chợ vẫn cao từ 80-100 nghìn đồng/kg (tùy từng loại thịt). Điều này đang là nghịch lý ở nhiều địa phương không chỉ riêng ở Hải Phòng và chỉ người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng chịu thiệt.

Vì thế, người chăn nuôi đã tự giết mổ lợn mang ra chợ bán với giá chỉ từ 40-50 nghìn đồng/kg. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi trả đũa phản cảm, gây phẫn nộ nói trên.

Định Nguyễn, Theo Thời Đại