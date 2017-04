Chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo cao cấp trong chính phủ ông Donald Trump đến Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga đang đối diện với quá nhiều thách thức.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện đang căng thẳng một cách đáng báo động, tiềm ẩn nhiều rủi ro với cả hai nước này cũng như thế giới.

Sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ với Ngoại trưởng Nga về vấn đề Syria và xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ nói: “Hai cường quốc hạt nhân của thế giới không nên có mối quan hệ như hiện tại”. Còn theo Ngoại trưởng Nga, giữa Nga và Mỹ hiện đang tồn tại nhiều bất đồng không thể hóa giải được.

Hai nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước đã không thể thống nhất được với nhau về việc liệu Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, có phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mới đây và ông có cần phải bị bãi nhiệm hay không. Ngoài ra, họ cũng tranh cãi về việc có hay không sự can thiệp của chính phủ Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để giúp cho ông Donald Trump thắng cử.

Trong cuộc họp báo tại Washington sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ có các cuộc trao đổi riêng với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhưng dựa trên những gì ông được biết, mọi chuyện đang tốt hơn so với kỳ vọng trước đó. Dù thừa nhận quan hệ Mỹ - Nga đang căng thẳng nhất trong nhiều năm, nhưng ông tin tưởng rằng Mỹ và các nước đồng minh sẽ sớm tìm được giải pháp để có được tiếng nói chung với Nga.

Tổng thống Nga Tổng thống Vladimir Putin gần đây cũng tuyên bố chính phủ Nga sẵn sàng nỗ lực để ngăn những xung đột trong quan hệ Nga – Mỹ trong các vấn đề tại Syria. Tuy nhiên sau đó, chính phủ Nga đã thay đổi quan điểm sau khi Mỹ không kích căn cứ quân sự tại Syria để đáp trả lại vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gây ra nhiều thương vong tại nước này.

Bất chấp việc hai nhà lãnh đạo của hai nước liên tục nói về việc Mỹ và Nga chia sẻ nhiều quyền lợi chung, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhắc lại khá nhiều sự kiện từng làm suy yếu quan hệ Nga – Mỹ, ví như việc NATO can thiệp vào Kosovo năm 1999 cho đến nhiều nỗ lực của Mỹ để lật đổ nhiều nhà độc tài tại nhiều nước như Sudan hay Libya.

Ông đồng thời đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Obama về việc đã tạo ra nhiều bất đồng trong quan hệ Nga Mỹ đến giờ vẫn không thể hóa giải được. Cũng theo ông Lavrov, hai chính phủ sẽ bổ nhiệm nhóm làm việc đặc biệt chuyên trách xử lý vấn đề nêu trên.

Chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo cao cấp trong chính phủ ông Donald Trump đến Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga đang đối diện với quá nhiều thách thức. Chính phủ Mỹ buộc tội chính phủ của ông Assad thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, tấn công vào tỉnh Idlib và cho rằng chính phủ Nga đang cố gắng che giấu vụ việc.

Chính phủ Mỹ cũng như các nước đồng minh đang cố gắng gây áp lực lên Nga để buộc nước này giảm sự hậu thuẫn cho chính quyền của ông Assad. Sau 6 năm nội chiến, chính quyền của ông Assad vẫn đang nắm giữ quyền lực chủ chốt tại Syria.

Theo khẳng định của ông Lavrov, chính phủ Mỹ và Nga đồng thuận về việc cần phải lật đổ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) tại Syria bởi tổ chức khủng bố này tiềm ẩn rủi ro gây hại đến an ninh quốc tế nhiều hơn so với chính quyền của ông Assad. Phía Nga đồng thời khẳng định cho đến hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy chính quyền ông Assad đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Mỹ trong khi đó tái xác nhận quan điểm rằng chính quyền Assad không thể là giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria và ông Assad cần phải bị trừng phạt như một tội phạm chiến tranh quốc tế.

