Quân đội Syria tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lần thứ 2 trong vòng 1 năm, với sự trợ giúp của lực lượng đồng minh Nga và Iran.

Một binh sĩ Syria hạ lá cờ IS tại thành phố cổ Palmyra (Nguồn: Independent)

Ngày 2/3, quân đội Syria tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lần thứ 2 trong vòng 1 năm, với sự trợ giúp của lực lượng đồng minh và các máy bay chiến đấu của Nga.

Trong một thông cáo, quân đội Syria khẳng định đã giành lại thành phố Palmyra với sự hỗ trợ từ lực lượng không quân Syria và Nga cùng với sự hợp tác của các đồng minh.

Trước đó, Điện Kremlin cũng xác nhận thông tin quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn bởi máy bay chiến đấu Nga đã hoàn tất việc giành lại thành phố cổ Palmyra từ tay IS.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskovcho hay Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về sự hoàn thành chiến dịch trên.

IS đã chiếm thành phố Palmyra năm 2015 và phá hủy các đền đài nổi tiếng và hàng nghìn di tích tại Palmyra. Đến tháng 3/2016, các lực lượng chính phủ Syria và dân quân với sự hậu thuẫn của không quân Nga đã giành lại thành phố này từ tay IS. Sau đó, IS chiếm Palmyra lần thứ hai vào tháng 12/2016.

Trong một động thái có liên quan, chính quyền Damascus cùng ngày đã cáo buộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập chính của Syria, trì hoãn tiến trình hòa đàm diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), bằng việc từ chối đưa vấn đề chủ nghĩa khủng bố vào chương trình nghị sự của cuộc hòa đàm.

Trưởng đoàn đàm phán chính phủ Syria Bashar al-Jaafari khẳng định HNC sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như công tác hòa đàm thất bại./.