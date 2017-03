Thành phố chiến lược Deir Hafer, thành trì cuối cùng của IS ở khu vực phía Đông tỉnh Aleppo đã được quân đội Syria và lực lượng đồng minh tái chiếm sau những cuộc đụng độ dữ dội với IS.

Theo hãng tin Fars, ngày 25/3, thành phố chiến lược Deir Hafer, thành trì cuối cùng của IS ở khu vực phía Đông tỉnh Aleppo đã được quân đội Syria và lực lượng đồng minh giải phóng sau những cuộc đụng độ dữ dội với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chiến thắng này tạo nền tảng quan trọng để quân chính phủ khởi động một cuộc tấn công lớn nhằm vào Raqqa, thủ phủ tự xưng của IS ở Syria.

Quân đội Syria đã giải phóng Deir Hafer, thành trì cuối cùng của IS ở khu vực phía Đông tỉnh Aleppo. (Ảnh Fars)

Các đơn vị quân đội đã tái chiếm thành phố này sau các cuộc đụng độ ác liệt, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục tay súng khủng bố IS trong ngày 25/7.

Theo những báo cáo mới nhất, các đơn vị kỹ thuật của quân đội Syria đã bắt đầu chiến dịch rà phá bom mìn do phiến quân khủng bố để lại tại các lối vào thành phố.

Trong khi đó, các tay súng khủng bố IS đã tháo chạy tới thành phố Maskaneh sau khi rút khỏi Deir Hafer nhằm ngăn quân đội Syria tiến vào khu vực này.

Trước đó, hôm 24/3, quân đội Syria đã hoàn tất chiến dịch bao vây thành phố chiến lược Deir Hafer.

Các đơn vị quân đội Syria đã bắt đầu các cuộc tấn công quy mô lớn và dữ dội chống lại lực lượng khủng bố IS ở khu vực Deir Hafer từ phía Bắc và phía Nam, đồng thời giải phóng hai thị trấn Jeni al-Salameh và Um al-Mara gần Um Adaseh và thị trấn Khalileh ở phía Đông Deir Hafer.

Tất cả các tuyến tiếp tế của nhóm khủng bố tại khu vực cũng bị phong tỏa.