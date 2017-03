Ngày 26.03.2017, quân đội Syria, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (Quốc phòng quốc gia NDF) và lực lượng Tình báo không quân tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn đánh vào các nhóm chiến binh IS trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Sweida.

Binh sĩ quân đội Syria treo cờ trên khu vực vừa giải phóng

Bộ tư lệnh quân đội Syria quyết định mở chiến dịch này do nhận thấy sự suy giảm binh lực lớn của IS, do các nhóm chiến binh IS, cố thủ trên địa phận tỉnh Sweida buộc phải rút lui về phòng ngự trên địa phận tỉnh Raqqa chống lại cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Syria do các đơn vị dân quân người Kurd (đơn vị bảo vệ nhân dân YPG) là chủ lực.

Cuộc tiến công quy mô lớn diễn ra liên tiếp hai ngày, các lực lượng vũ trang Syria giải phóng nhiều khu dân cư rộng lớn bao gồm các làng Sa`dah, Al-Masiydah, Al-Asfar, Shuhaib, Al-Saqiyah, Shinwan, khu vực phía đông Barik và Al-Janinah.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tỉnh Sweida cho biết, vùng quân đội Syria giải phóng được trong 2 ngày qua khoảng 300 km2 lãnh thổ.

Quân đội Syria giải phóng một vùng rộng lớn thuộc tỉnh Sweida

Vị trí địa lý khu vực lãnh thổ vừa giải phóng trên địa bàn tỉnh Sweida

NT

Nguyễn Thuận -