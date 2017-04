Ngày 27.04.2017, giao chiến ác liệt bùng phát giữa các đơn vị quân đội Syria cùng nhóm chiến binh Osoud Al-Sharqiya" một chi nhánh của tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) do Mỹ trực tiếp huấn luyện, cung cấp vũ khí và hậu cần kỹ thuật.

Nhóm Osoud Al-Sharqiya tấn công quân đội Syria

Cuộc chiến xảy ra trên khu vực sa mạc vùng đông bắc tỉnh Sweida khi quân đội Syria tấn công các làng Isheib và Al-Qasir bằng pháo binh.

Quân đội Syria không đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho cuộc tấn công, đòn tập kích hỏa lực là một cảnh báo, ngăn chặn các nhóm chiến binh thánh chiến FSA xâm nhập vào khu vực trung tâm Druze thuộc tỉnh Sweida.

Các nhóm chiến binh khủng bố IS đã rút khỏi Sweida từ tháng 3, quân đội Syria lập tức tiến vào khu vực này, cùng lúc đó các nhóm chiến binh thánh chiến FSA do Mỹ hậu thuẫn cũng tiến vào Sweida miền nam Syria.

Hai ngày trước đây, quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm ngọn đồi chiến lược Tall Dakwanah, ngăn chặn nguy cơ lực lượng FSA tổ chức cuộc tiến công đánh vào thủ đô Syria trên hướng khu vực bị bao vây Đông Ghouta.

Không quân Syria bắt đầu tiến hành nhiều vụ không kích đánh vào lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) trong tỉnh Sweida và vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs.

Osoud Al-Sharqiya là nhóm chiến binh do các lực lượng đặc biệt Mỹ huấn luyện ở Jordan và sau đó thâm nhập vào Syria qua biên giới Al-Tanf. Các tay súng trong nhóm này là người Deir Ezzor, nhiều người trong số các tay súng này tham gia nhóm chiến binh FSA để chống lại Nhà nước Hồi giáo khi IS tấn công Deir Ezzor vào năm 2014 và chiếm giữ những khu dân cư mà trước đây các tay súng này hoạt động.

Do đó nhóm Osoud Al-Sharqiya vừa có tư tưởng thù địch với nhà nước Syria và vừa chống IS, phù hợp với các tiêu chuẩn của Nhà Trắng. Chính vì vậy, các tay súng của nhóm được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu với cả IS và quân đội Syria.

Chính vì vậy, khi tấn công IS, các tay súng Hồi giáo cực đoan này tiến hành các hoạt động chống quân đội Syria trên vùng sa mạc phía đông Sweida. Trước mắt, xung đột chỉ diễn ra trong giới hạn pháo kích và đọ súng, nhưng không ngoại trừ khả năng nhóm này sẽ lôi kéo thêm các tay súng từ các nhóm phiến quân khác để tổ chức các trận tấn công lớn về Damascus.

Các truyền thông viên của nhóm Osoud Al-Sharqiya trên vùng sa mạc miền Nam Syria công bố video, ghi lại các hoạt động của nhóm này trong khu vực các làng Isheib và Al-Qasir đang tấn công quân đội Syria.

Trận chiến diễn ra ngày 27.04, không quân Syria lập tức không kích cảnh báo các tay súng được Mỹ hậu thuẫn này.

Ở Syria, các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan có nhiều nhóm nhỏ hoạt động theo vùng miền, như ở Latakia có Sư đoàn duyên hải 1, 2 của FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Idlib có Quân đội Idlib tự do, Jaish Al Izza và nhiều nhóm khác cũng được Mỹ hậu thuẫn, tất cả đều sử dụng cờ của Quân đội Syria tự do do liên minh quân sự quốc tế chống khủng bố hậu thuẫn.

Trong tình huống xấu hơn, chúng sẽ liên kết lại thành các liên minh lớn hơn để chống lại quân đội Syria và liên kết với các nhóm thánh chiến như Hay’at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria). Điều đó có nghĩa là, các nhóm thánh chiến ở Syria, dù được định nghĩa như “đối lập ôn hòa” nhưng đều có cùng một bản chất "khủng bố".

NT

Nguyễn Thuận -