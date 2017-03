Ngày 30.03.2017, quân đội Syria tấn công trên mọi chiến trường, cố gắng giành thế chủ động và mở rộng vùng giải phóng ở Palmyra, Aleppo và ngăn chặn cuộc tấn công phía bắc tỉnh Hama. Lực lượng Dân chủ Syria tiến công Tabqa và lên kế hoạch thành lập quốc gia độc lập

xe tăng quân đội Syria trên chiến trường Palmyra

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng quân đoàn tình nguyện số 5 và Lực lượng Tiger triển khai cuộc phản công đánh vào các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahrar al-Sham, Jaish al-Izzah và Abnaa al-Sham trên vùng nông thôn miền bắc Hama, đánh chiếm lại cao điểm Samsam, các điểm chốt lân cận phía bắc thị trấn Qomhana và ngọn đồi al-Sheha phía nam Arzah. Các lực lượng vũ trang Syria đang có kế hoạch tái chiếm lại làng Khattab từ lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, giành lại ưu thế chiến trường trong khu vực.

Theo tuyên bố từ cơ quan truyền thống Syria, lực lượng Hồi giáo cực đoan gánh chịu những tổn thất nặng nề về sinh lực nhưng không đưa ra con số cụ thể. Nhưng cơ quan truyền thông quân đội Syria cho biết, khoảng 20 binh sĩ Syria hy sinh trong cuộc chiến với các lực lượng khủng bố trong khu vực Majdal.

Ngày 29.03.2017, lực lượng Tiger tiến vào thị trấn quan trọng Deir Hafer trên vùng nông thôn tỉnh Aleppo. Lực lượng khủng bố IS buộc phải rút lui khỏi Deir Hafer do bị bao vây, nhưng quân đội Syria và lực lượng vũ trang địa phương NDF chưa thể tiến vào thị trấn do mật độ bom mìn và vũ khí nổ tự chế bị IS gài đặt dày đặc trong khu vực.

Lực lượng vũ trang Syria buộc phải chờ đợi các đơn vị công binh (rất có thể có sự tham gia của công binh Nga) rà phá bom mìn làm sạch thị trấn.

SAA và lực lượng chiến binh địa phương tiếp tục phát triển tiến công trên hướng đông nam thị trấn Deir Hafer, đánh vào căn cứ không quân Jirah, đang bị IS chiếm giữ.

Các đơn vị vũ trang Syria lên kế hoạch bao vây căn cứ không quân Jirah đồng thời tiếp tục tiến công sâu hơn nữa vào khu vực đồng bằng Maskaneh phía đông hồ Jabbul. Thị trấn Masaka then chốt, đang bị IS chiếm giữ sẽ là mục tiêu then chốt của cuộc tấn công này.

Trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs, các lực lượng vũ trang Syria tiếp tục mở rộng vùng an ninh quanh thành phố cổ Palmyra. Quân đội Syria đánh chiếm được ngọn núi Antar và đồi Afghan từ lực lượng khủng bố IS. Các đơn vị quân đội Syria tiếp tục tiến theo hướng ngã ba Uqayrabat, đánh dọc theo tuyến đường từ Palmyra trên hướng Deir Ezzor.

Mục tiêu then chốt trước mắt là thị trấn Arak. Nhưng cho đến thời điểm này, các đơn vị vũ trang Syria trên chiến trường Palmyra không có khả năng tiến công do tình hình chiến trường căng thẳng trên vùng nông thôn miền bắc Hama đã hút hầu hết các lực lượng thiện chiến về khu vực này.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đang siết chặt vòng vây xung quanh thành phố Tabqa, tạm bị chiếm bởi IS sau khi giành được các địa bàn then chốt gần đó, bao gồm đường Tabqa-Raqqah và những khu dân cư xung quanh thành phố.

Cuộc tấn công IS đánh vào thành phố Tabqa và đập thủy điện Tabqa khiến Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và lực lương dân quân người Kurd mất thêm nhiều thời gian trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng, đánh chiếm thành phố Raqqa, nhưng bộ máy lãnh đạo người Kurd có quan điểm cứng rắn về số phận Raqqa khi thành phố này được SDF giải phóng khỏi ISIS.

Theo tuyên bố của ông Saleh Muslim, đồng chủ tịch Đảng Dân chủ người Kurd (PYD), lực lượng người Kurd sẽ đưa những vùng mà người Ả Rập sinh sống trước đây, được lực lượng dân quân người Kurd giải phóng khỏi IS trở thành các địa bàn thuộc vùng tự trị người Kurd ở miền bắc Syria.

Tuyên bố này khẳng định một định hướng chiến lược rõ ràng của bộ máy lãnh đạo người Kurd, được sự ủng hộ của Mỹ và các nước phương Tây là tạo ra một khu vực lãnh thổ rộng lớn nằm dưới quyền kiểm soát của cơ quan hành chính người Kurd, làm tiền đề cho việc hình thành một quốc gia người Kurd ly khai độc lập trong lãnh thô Syria. Nhưng điều đó có thể dẫn đến một cuộc chiến khó tránh khỏi trong tương lai, chia cắt đất nước Syria và tạo ngòi nổ chiến tranh thường trực sau khi tiêu diệt IS.

Tổng quan tình hình chiến sự Syria ngày 30.03.2017, theo South Front

NT

Nguyễn Thuận -