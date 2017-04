Quân đội Mỹ vừa thừa nhận ít nhất 352 dân thường đã thiệt mạng bởi không kích của nước này tại Iraq và Syria kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào năm 2014.

Lực lượng tác chiến hỗn hợp Mỹ (CJTF) mới đưa ra báo cáo về số dân thường thiệt mạng do không kích tại Iraq và Syria từ năm 2014 đến nay, trong đó, tổng cộng 352 người đã được xác nhận thiệt mạng và 42 vụ vẫn đang trong quá trình điều tra.

Riêng trong thời gian từ tháng 11-2016 đến tháng 3-2017, 45 dân thường đã thiệt mạng bởi không kích Mỹ.

Mỹ thừa nhận không kích đã giết nhầm hàng trăm dân thường ở Iraq và Syria

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc với những mất mát của dân thường và bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với người thân của các nạn nhân cũng như những người bị ảnh hưởng khác”, thông cáo của Lầu Năm Góc cho hay.

Con số mà quân đội Mỹ đưa ra được cho là thấp hơn rất nhiều so với số lượng các tổ chức phi chính phủ từng ước tính. Ví dụ như tổ chức Airwars ước lượng so dân thường thiệt mạng do không kích Mỹ lên tới 3.000 người.

Vào năm 2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố chi 5 triệu USD nhằm đền bù cho những người dân Iraq bị không kích nhầm bởi liên quân chống khủng bố với mỗi trường hợp là khoảng 2.500 USD. Như vậy, khoản tiền này sẽ đền bù được cho 2.000 vụ.