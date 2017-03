Quân đội Iraq vừa tuyên bố, đã tái kiểm soát khoảng 30% khu vực tây thành phố Mosul từ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một tư lệnh thuộc Cơ quan Chống Khủng bố cấp cao (CTS) hôm 12/3 cho biết thông tin trên, trong bối cảnh quân lính Iraq đang tiến sâu hơn vào các quận thành phố.

Cảnh sát liên bang và đơn vị Phản ứng Nhanh cho biết, đã tiếp cận khu vực al-Tob của thành cổ Old City, nơi chiến sự được cho là diễn biến phức tạp nhất do địa hình thung lũng hẹp nơi xe bọc thép không thể đi qua.

Quân đội Iraq do Mỹ hậu thuẫn được cho là đã áp đảo phiến quân IS về cả quân số lẫn số lượng vũ khí. IS vẫn đang cố thủ ở những khu vực chiếm đóng chính với bom xe liều chết, lực lượng bắn tỉa và súng cối.

Khoảng 600.000 dân thường vẫn đang bị mắc kẹt ở các khu vực quân đội Iraq đã phong tỏa nhưng chưa giải giáp hết phiến quân IS.

Các đội quân thuộc CTS đã tấn công các quận al-Jadida và al-Aghawat hôm 12/3, theo Thiếu tướng Maan al-Saadi chia sẻ với phóng viên tại Mosul, cho biết phiến quân IS đã tỏ ra suy yếu bất cấp những chống cự mạnh mẽ ban đầu.

Ông Saadi cho biết, sẽ mất ít thời gian hơn dự kiến để tái kiểm soát một nửa phía tây Mosul hơn khu vực phía đông. Đã 3 tuần kể từ khi lực lượng Iraq khởi xướng chiến dịch tái kiểm soát các quận tây sông Tigris River chia TP Mosul làm hai nửa.

Hơn 65.000 người đã mất nhà cửa chỉ sau khi các cuộc chiến diễn ra 2 tuần trước, nâng tổng số dân thường phải phiêu dạt khởi quê hương kể từ khi chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu lên 200.000.

Mất Mosul sẽ là đòn giáng mạnh vào IS, dù nhóm khủng bố được cho là sẽ tiếp tục đe dọa, chuyển sang các chiến lược tấn công mới.