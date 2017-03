Lực lượng an ninh Iraq dưới sự yểm trợ của liên quân quốc tế chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, đã triển khai một cuộc tấn công mới nhằm vào khu trung tâm thành phố cổ Mosul với quyết tâm giành hoàn toàn quyền kiểm soát Mosul - thành trì chủ chốt cuối cùng của IS ở Iraq.

Theo Trung tướng Abdul-Amir Yarallah thuộc Bộ Tư lệnh các chiến dịch hỗn hợp của Iraq, cuộc tấn công diễn ra từ sáng sớm 5/3 với sự tham gia của cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm Bộ Nội vụ Iraq, còn gọi là Lực lượng phản ứng nhanh. Xuất phát từ các khu vực ngoại ô phía Nam Mosul, lực lượng này đã tấn công nhằm vào các tuyến phòng thủ của IS xung quanh khu vực nội thành như Dandan và Dawassa, mở đường cho quân đội chính phủ sớm giành lại một số tòa nhà của chính phủ. Binh sĩ Iraq bắn tên lửa về phía IS trong chiến dịch tại khu vực ngoại ô Mosul ngày 28/2. Ảnh:AFP/TTXVN Trong khi đó, giao tranh ác liệt cũng diễn ra giữa lực lượng chính phủ và phiến quân IS tại khu vực Sumoud và Tel al-Rumman ở phía Tây Nam Mosul khi các nhóm đặc nhiệm của Cơ quan chống khủng bố Iraq tấn công vào các vị trí của IS. Trước đó, không quân Iraq với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế cũng đã thực hiện các đợt không kích mới nhằm vào các vị trí của IS, tuy nhiên chiến dịch này đã phải tạm hoãn do thời tiết xấu. Chiến dịch quân sự mới nêu trên diễn ra sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 19/2 phát động cuộc phản công mới nhằm đánh bật phiến quân IS ở phía Tây thành phố Mosul, còn được biết đến là bờ phải sông Tigris. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, lực lượng Iraq đã lần đầu tiên giành kiểm soát khu vực Đông thành phố Mosul, hay còn gọi là bờ trái sông Tigris, sau 100 ngày giao tranh quyết liệt với các tay súng IS. Cách thủ đô Baghdad 400 km về phía Bắc, thành phố Mosul bị IS đánh chiếm từ tháng 6/2014. Nếu quân đội Iraq đánh bại IS tại Mosul, thành phố lớn thứ hai và là thành trì quan trọng cuối cùng của tổ chức khủng bố này tại Iraq, chiến thắng này sẽ chấm dứt cái gọi là giấc mơ thành lập vương quốc Hồi giáo của IS tại Trung Đông. Tuy nhiên, với hệ thống đường xá nhỏ hẹp và dân số lên tới 800.000 người tại khu vực phía Tây Mosul, chiến dịch quân sự lần này được nhìn nhận là phức tạp và khó khăn hơn đối với lực lượng Iraq. TTXVN/Tin Tức