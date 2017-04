Ngày 20/4, các lực lượng chính phủ Iraq đã giải phóng thêm nhiều khu vực ở phía Tây Mosul - thành phố lớn thứ 2 của nước này, siết chặt vòng vây đối với các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang cố thủ tại Thành Cổ.

Các lực lượng Iraq ở Thành cổ Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS ngày 17/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Lực lượng chống khủng bố Iraq, Sĩ quan Sabah al-Noman tuyên bố khu vực Nasr và Al-Thawra, nằm ở phía Tây Thành Cổ, đã được giải phóng hoàn toàn.

Chiến dịch quân sự quy mô lớn của các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của Mỹ được bắt đầu từ tháng 10/2016, nhằm giành lại Mosul - thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại Iraq. Hiện tại, IS chỉ còn cát cứ ở khu vực bờ Tây của sông Tigris, chủ yếu là tại Thành Cổ - nơi khoảng 400.000 người dân vẫn đang bị mắc kẹt giữa những làn đạn. Nhiều người trong số họ vì quá sợ hãi mà không thể rời đi, trong khi những người khác bị IS bắt giữ làm "bia đỡ đạn".

Bạo lực đã gây tổn thất nặng nề cho người dân tại thành phố này. Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), điều kiện cuộc sống của người dân tại Tây Mosul đang rất nghiêm trọng khi nguồn dự trữ lượng thực, thuốc men và nước uống tại đây sắp cạn kiệt.

TTXVN/Tin Tức