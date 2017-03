Các lực lượng vũ trang Iraq đã chiếm lại từ tay nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) nhiều khu vực ở miền Tây Mosul, Agence France-Presse đưa tin.

"Hơn một phần ba bờ phải (phía Tây Mosul) đã nằm dưới sự kiểm soát các đơn vị của chúng tôi", Thiếu tướng Maan al-Saadi nói với hãng tin Maan.

Mặt trận tại Mosul

Theo Sputnik, các hoạt động giải phóng thành phố khỏi tay nhóm IS diễn ra từ tháng 10 năm 2016, với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu. Trước đó đã giải phóng phần phía Đông của thành phố.

Như Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa tin, từ ngày 19/2, quân đội Iraq đã tiến hành chiến dịch giành lại phía Tây Mosul, khu vực đông dân cư nhất vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, hơn 215.000 người đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do lo sợ giao tranh tại Mosul. Tuy nhiên, ước tính vẫn còn 750.000 người đang mắc kẹt tại các vùng do IS kiểm soát ở Tây Mosul.

Hồng Hà (Tổng hợp)