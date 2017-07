Quán cơm gà nướng Tam Nguyên bị xử phạt vì không có giấy kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi xảy ra vụ việc quán cơm lam gà nướng đã tháo bảng hiệu.

Chiều 26/7, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà Mai Thị Như Loan, 52 tuổi, chủ quán, về các hành vi: Hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, 2,5 triệu đồng.

Quán kinh doanh thức ăn nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bị phạt 4 triệu đồng; Không thực hiện việc khám sức khỏe cho những người đang phục vụ tại quán với số tiền 750.000 đồng. Tổng số tiền bà Loan bị phạt là hơn 7,2 triệu đồng.

Trước đó, theo phản ánh của chị Kim Phượng, 34 tuổi, TP Biên Hòa có gọi điện cho quán cơm lam gà nướng Tam Nguyên, đường Ankoret, phường 7, TP Đà Lạt đặt món ăn và đặt cọc một triệu đồng.

Do quán ở ngoại thành, đoàn du khách bị lạc đường nên tới muộn một tiếng so với thỏa thuận ban đầu. Tại đây, nhân viên quán từ chối phục vụ và không trả lại số tiền đặt cọc với lý do khách đến trễ.

"Tôi cũng xin lỗi vì sự trễ hẹn và nói thôi chị đã làm, em cũng đã tới, chị cho em mang đi, còn thiếu bao nhiêu em sẽ thanh toán", chị Phượng cho biết. Tuy nhiên, lúc này nhân viên của quán nhất quyết từ chối phục vụ, "đuổi" khách khỏi quán và không trả lại tiền.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc.

Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Đà Lạt cho biết, sau khi xảy ra vụ việc quán cơm lam gà nướng đã tháo bảng hiệu. Tại thời điểm kiểm tra, bà Loan phủ nhận việc kinh doanh và nói chỉ nấu ăn phục vụ bạn bè, người quen.

Nhưng qua quá trình theo dõi công an xác định, quán Tam Nguyên nhận đặt nấu ăn phục vụ du khách qua điện thoại và mạng internet, đồng thời yêu cầu khách phải đặt cọc trước mới phục vụ.

Trước đó đã có nhiều trường hợp phản ánh tình trạng tương tự khi tới quán cơm Tam Nguyên trễ nhưng không được phục vụ cũng như hoàn lại tiền đã đặt cọc.