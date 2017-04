Từ một bàn thua oan do trọng tài nhận định sai trong trận HA Gia Lai – Quảng Nam, các quan chức VFF mượn truyền thông để xỉ vả nhau và xúc phạm cả đội ngũ trọng tài Việt Nam. Vì đâu nên nỗi?

Không phải ngẫu nhiên hay vì ức do thua oan mà ông Ủy viên VFF, Trưởng Ban Bóng đá Phong trào VFF, kiêm luôn chức Chủ tịch CLB Quảng Nam – Lê Nguyên Hồng, vơ đũa cả nắm. Ông chỉ trích từ Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức sang đến lực lượng trọng tài quốc gia là được đào tạo từ trường mù.

Năm 1995, năm mà giải vô địch quốc gia xảy ra sự cố 5 đội của 5 ông Ủy viên VFF trong đó có 2 Phó Chủ tịch rủ nhau tẩy chay giải. Ảnh: TƯ LIỆU

Trong nhà phá nhau

Làng bóng Việt từ nhiệm kỳ II đã ầm ĩ chuyện trong nhà phá nhau. Nổi cộm nhất là vụ 5 lãnh đạo đội bóng đều có chân trong VFF (trong đó có 2 ông Phó Chủ tịch VFF) chỉ đạo đội nhà ký đơn tẩy chay giải. Nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ đấy là giải đầu tiên mà ban tổ chức có 7 thành viên thì hết 5 người nằm ở văn phòng 2 khu vực phía Nam. Giải đấu mà nhiều lãnh đạo đội bóng thẳng thừng chỉ trích ban tổ chức với giọng điệu mang tính vùng miền: “Đá làm gì nữa, Chúa đã vào Nam rồi!”.

Sang nhiệm kỳ III, VFF bị chỉ trích là “Mất đoàn kết!” thì lập tức có ông Phó chủ tịch không ngần ngại nói: “Có đoàn kết đâu mà mất!”. Rõ nhất là vụ việc một ông Phó Chủ tịch ghi âm lời ông Tổng thư ký rồi về cắt ghép lại và cho đó là bằng chứng để tố cáo ông Tổng nhận hối lộ. Tương tự là hai ông Phó Chủ tịch tố cáo nhau và tìm đủ mọi bằng chứng để hại nhau.

Sự cố bàn thắng ma được công nhận và cầu thủ Quảng Nam phản ứng châm ngòi cho các cuộc đấu của quan chức VFF.

Giờ đã sang nhiệm kỳ VII rồi mà chuyện người nhà phá nhau vẫn tồn tại. Năm ngoái sau khi báo chí khai thác đậm việc hai ông trong Ban Thường trực VFF đấu đá nhau và hỏi thẳng thì được trả lời loanh quanh nhưng khi tiếp xúc với các “kênh” riêng thì chỉ trích nhau rất mạnh.

Hay như chuyện ông Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông nói đàng này thì cấp dưới của ông lại vặn đi đàng khác để “lấy điểm” với “dây” khác nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu đá ở nhiệm kỳ tới.

Mới đây, ông Ủy viên VFF phụ trách Ban Bóng đá Phong trào – Lê Nguyên Hồng đã lôi cả chuyện bầu Đức năm 2003 suýt vướng vào vòng lao lý vì vụ lì xì cho trọng tài dịp Tết Nguyên Đán ra để hạ nhục ông Phó Chủ tịch phụ trách tài chính. Ông này từng tham gia khóa đào tạo trọng tài với tư cách quan chức nhưng khi đứng trong hàng ngũ đội Quảng Nam vì bị thua oan thì lập tức quay qua chửi ngay các trọng tài Việt Nam được đào tạo ở trường mù.

Nhập nhằng chuyện “quan công”, “quan tư”

Ông Lê Nguyên Hồng (ngồi giữa) chửi trọng tài học ở trường mù mà ông quên rằng nhiều khóa học có ông tham gia với tư cách quan chức VFF.

Dư luận từng đặt ra câu hỏi vì sao thời ông Nguyễn Văn Mùi còn nắm quyền phân công trọng tài thì đội Quảng Nam thường xuyên được hưởng lợi (rõ nhất là trận gặp SL Nghệ An trên sân Vinh) thì ông Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng “cưng” trọng tài như trứng và không bao giờ chỉ trích đội ngũ này.

Thậm chí trong những khóa đào tạo trọng tài, dù ông chỉ là Ủy viên VFF phụ trách Ban Bóng đá Phong trào nhưng luôn được trân trọng ngồi giữa cạnh Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và cạnh Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Đến khi ông Mùi vừa mất quyền phân công sang ông Phó ban Dương Văn Hiền thì đội Quảng Nam bị sự cố trọng tài và ông Hồng đã quên hết tất cả mà xỉ vả đội ngũ trọng tài Việt Nam một cách thậm tệ.

Dư luận không cho rằng ông Hồng lỡ lời mà tất cả đều có chủ đích từ phần suy diễn và từ những diễn tiến trong làng bóng nội. Đó là việc bầu Đức chỉ trích ông Mùi thậm tệ và thậm chí đòi trảm ông Mùi để bóng đá Việt Nam tốt hơn. Từ đó ông Dương Văn Hiền mới được “dựng” lên.

Và việc ông Chủ tịch CLB Quảng Nam to tiếng chỉ trích cả ông Phó Chủ tịch VFF lẫn lực lượng trọng tài Việt Nam, được chỉ ra rằng đó là do những mối quan hệ cá nhân và do căn bệnh đa nghi tồn tại trong bóng đá Việt Nam từ rất rất lâu rồi. Thậm chí có người còn chỉ ra rằng đội bóng của bầu Đức và ông Hiền trước đây có nhiều ân tình với nhau và sợ là bây giờ cái “tình” đó vẫn còn.

Chuyện trọng tài sai thực chất không lớn bởi cái sai của trọng tài Việt Nam cũng rất bình thường trong bóng đá, nhưng nguy hiểm nhất là cái sai đấy luôn bị gắn với tư tưởng, với vây cánh của người phân công và gắn với quyền lợi của đội bóng.

Khẩu chiến giữa Ủy viên VFF Lê Nguyên Hồng và Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức vì những đội bóng mà họ quản lý. Ảnh: CTV

Ngoài ra còn một vấn đề được xem là bài toán khó giải của bóng đá Việt Nam đó là những người như bầu Đức hay như ông Lê Nguyên Hồng là chủ tịch của CLB, là quan chức của đội bóng, thì đừng tham gia trong tổ chức VFF.

Nhiều người cứ chỉ trích bầu Hiển ôm bốn đội bóng là vi phạm điều lệ vậy thì ông bầu này hoàn toàn có thể đặt câu hỏi ngược lại “Các anh làm quan chức VFF mà các anh quản lý điều hành đội bóng thì có vi phạm không?”.

Đừng trách trọng tài Việt Nam khi mà nhà VFF đã dột từ nóc.