Trong đơn kiện gửi tới tòa án Nam California, Qualcomm cáo buộc "Táo khuyết" vi phạm hợp đồng và kìm hãm tốc độ chip mạng của họ.

Tháng 1 vừa qua, Apple đưa Qualcomm ra tòa và đòi bồi hoàn 1 tỷ USD. Hôm qua, công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới vừa có phản hồi chính thức về vụ việc. Theo đó, họ phản đối những luận điểm của Táo khuyết, đồng thời kiện ngược lại nhà sản xuất iPhone.

iPhone 7 và 7 Plus có sử dụng cả chip mạng Intel và Qualcomm.

Chi tiết vụ việc có trong tài liệu 139 trang định dạng PDF được phát hành bởi Qualcomm. Trong đó, đáng chú ý là việc hãng sản xuất bộ vi xử lý có trụ sở tại Đài Loan cáo buộc Apple cố tình không sử dụng hết tiềm năng chip mạng của họ. Điều này khiến model sử dụng linh kiện từ Intel có tốc độ ngang bằng.

Chính Apple từng tuyên bố không có sự khác biệt giữa 2 biến thể chạy chip Qualcomm và Intel.

Công ty Đài Loan cho rằng Apple đã không tiết lộ với người tiêu dùng việc sử dụng iPhone 7 và 7 Plus chạy chip mạng của Qualcomm có tốc độ nhanh hơn nhiều so với Intel. Ngoài ra, Táo khuyết còn đe dọa để họ giữ im lặng về sự khác biệt này, ngăn không cho Qualcomm thực hiện bất cứ so sánh nào về hiệu suất của 2 sản phẩm.

Trong khiếu nại, Qualcomm cho rằng Apple đã vi phạm hợp đồng. Táo khuyết đã làm ảnh hưởng đến công ty vì trình bày sai sự thật. Ngoài ra, Apple còn sử dụng ưu thế về thị phần khổng lồ để ép Qualcomm thực hiện các điều khoản thiếu công bằng.

Trong tháng 1, Qualcomm bị Ủy ban Thương mại Mỹ FTC cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật cạnh tranh công bằng khi "mua chuộc" các công ty điện thoại, đặc biệt là Apple, dùng độc quyền chip của mình.

Chỉ sau vài ngày, đến lượt Apple kiện hãng sản xuất chip và đòi bồi thường 1 tỷ USD. Đây là số tiền được Apple khẳng định là Qualcomm đã cố tình giữ lại để "trả đũa" vì Apple hợp tác với các nhà điều tra.

Tim Cook cho biết Apple không có lựa chọn khi kiện Qualcomm, ngay cả khi hai công ty đã và sẽ làm việc với nhau.

Vụ kiện giữa Qualcomm và Apple vẫn còn đang tiếp diễn. Hiện tại, Qualcomm đang thống kê những thiệt hại của họ do Táo khuyết không tuân thủ hợp đồng cũng như việc can thiệp theo hướng có lợi vào các thỏa thuận linh kiện cho iPhone và iPad.

Hoàng Sơn