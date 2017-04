Quá tải bệnh viện, quy trình khám chữa bệnh còn rườm rà, thái độ của nhân viên y tế chưa đúng mực... là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an toàn bệnh viện hiện vẫn nhức nhối.

Diễn tập xử lý tình huống khi đối tượng chửi bới, đe dọa y bác sỹ bệnh viện. Ảnh: Tiến Hưng

Ngày 7/4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện bảo vệ nhân viên y tế. Theo thừa nhận của ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong thời gian qua tại một số cơ sở y tế đã xảy ra nhiều vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, làm mất trật tự, an ninh, an toàn bệnh viện, ảnh hưởng đến tinh thần, tính mạng, động lực và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sỹ chiếm tới 70% và điều dưỡng chiếm 15% số vụ việc. 90% số vụ việc xảy ra tại khuôn viên bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh (chiếm tới 60%) và 30% số vụ việc là xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho người bệnh, người nhà người bệnh.

Còn đại diện Bệnh viện Việt Đức cho rằng, do đặc điểm bệnh viện ngoại khoa có nhiều bệnh cảnh phức tạp như bệnh nhân nặng, bệnh nhân tai nạn lao động, tai nạn giao thông đặc biệt là người bệnh từ các vụ xung đột, thanh trừng mâu thuẫn của các nhóm đối tượng xã hội đen, do vậy có thể chỉ trong vòng 10-15 phút hoặc ngay khi đối tượng bị thương nhập viện, nhiều đối tượng khác kéo theo hàng trăm đối tượng xã hội kèm vũ khí vào bệnh viện để thanh trừng lẫn nhau, dẫn đến mất an toàn, an ninh tại bệnh viện.

Theo bác sỹ Võ Xuân Sơn, Phòng đám Đa khoa Quốc tế Exson, vì tư duy thầy thuốc như mẹ hiền nên bị tước đi khả năng phản ứng, chỉ biết chịu trận hoặc chạy khi bị bệnh nhân hành hung. Nhiều khi người bệnh có bức xúc y tế, trút bức xúc vào nhân viên y tế dễ thông cảm, nên vụ hành hung hay xảy ra ở các khu vực nóng như cấp cứu, khám bệnh.

Để xảy ra tình trạng cán bộ y tế thường xuyên bị đe dọa, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết, về phía cán bộ y tế, phía bệnh viện do tình trạng quá tải, người bệnh đông, phải xếp hàng, chờ đợi lâu. Trong khi đó, cũng có những cán bộ y tế tinh thần thái độ, lời ăn tiếng nói, phong cách, thái độ ứng xử với người bệnh chưa được người bệnh, người dân đồng thuận, gây những bức xúc cho người bệnh, người dân; thậm chí có cả những hành vi tiêu cực trong bệnh viện.

Về phía xã hội, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ nêu lên thực tế, hiện nhiều người bệnh, người dân nhận thức chưa đúng, chưa cảm thông với điều kiện khó khăn của bệnh viện, không có thói quen xếp hàng, chờ đợi. Một số cá nhân lợi dụng đặc thù ngành Y tế, có những đòi hỏi quá mức, có hành vi ứng xử không đúng mực với cán bộ y tế.

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho rằng, để nâng cao tính an toàn tại bệnh viện, nhân viên y tế phải thường xuyên tập huấn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử với từng đối tượng người bệnh, phải cảm thông, chia sẻ với người bệnh trong từng hoàn cảnh trạng thái tam lý… Ngoài việc tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, mỗi cán bộ y tế phải học tập, tìm hiểu, nâng cao sự hiểu biết về tâm lý người bệnh, về pháp luật và kiến thức xã hội…

D.Ngân