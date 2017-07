Nam ca sĩ 41 tuổi tự kết liễu đời mình sau thời gian dài chống chọi với bệnh trầm cảm, hậu quả từ quá khứ bất hạnh.

Sáng 21/7, cả thế giới bàng hoàng khi biết tin Chester Bennington – thủ lĩnh nhóm nhạc rock Linkin Park đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Cái chết của anh là một cú sốc quá nặng nề cho bạn bè, người thân và đông đảo người hâm mộ khắp thế giới khi chỉ vài tiếng trước khi Chester qua đời, Linkin Park vừa cho ra mắt MV mới với tựa đề Độc thoại (Talking to Myself).

Nam ca sĩ bất ngờ kết liễu đời mình ở tuổi 41

Phản ứng trước cái chết của Chester, bên cạnh những người thương tiếc cho tài năng của anh cũng có không ít người trách Chester sao quá vô tâm, tự kết liễu đời mình khi mới 41 tuổi, để lại 6 đứa con mồ côi cha.

Ít ai biết rằng đằng sau ánh hào quang sân khấu, cuộc đời nam ca sĩ đầy những bi kịch chưa từng được hé lộ.

Bị xâm hại từ khi còn nhỏ

Khi mới 7 tuổi, Chester đã bị xâm hại tình dục bởi một người bạn lớn hơn anh vài tuổi. Sự việc không chỉ diễn ra một lần mà trên thực tế đã kéo dài tới hơn sáu năm.

Suốt khoảng thời gian đó, Chester đã bị người đàn ông kia đánh đập và ép buộc quan hệ tình dục rất nhiều lần mà không dám nói với ai vì sợ bị coi là đồng tính.

Điều làm cho cuộc sống của Chester còn tồi tệ hơn chính là việc bố mẹ anh ly dị khi anh 11 tuổi. Ở với bố, Chester nhận được rất ít sự quan tâm, chăm sóc bởi bố anh, một cảnh sát điều tra thường xuyên phải làm việc muộn, khiến cho anh dần trở nên khép kín, xa cách với gia đình và hoàn toàn mất tự tin vào bản thân.

Tuổi thơ của Chester là chuỗi ngày tủi nhục, đau đớn

Chỉ đến khi Chester 13 tuổi anh mới có đủ dũng khí tố giác tên yêu râu xanh kia, thế nhưng những tổn thất về tinh thần mà anh đã phải chịu trong suốt sáu năm trời thì không gì có thể xoa dịu, hàn gắn được.

Cuộc chiến dài với rượu và chất kích thích

Những chấn thương tâm lý nặng nề khiến Chester bắt đầu sử dụng và trở nên phụ thuộc vào chất kích thích.

Nam ca sĩ từng chia sẻ anh đã sử dụng rất nhiều loại chất kích thích khác nhau với liều lượng cực cao, từ ma túy đá, cocaine cho tới cần sa, thuốc phiện.

Bên cạnh chất kích thích, Chester còn nghiện rượu nặng. Có lúc anh chỉ nặng khoảng 50kg và hiếm khi nào trong tình trạng tỉnh táo.

Năm 2000, Linkin Park gặt hái thành công vang dội cùng một giải Grammy với bản hit Crawling. Thực ra ca khúc này chính là tự sự của Chester về quãng thời gian đen tối khi anh chìm đắm trong rượu chè và ma túy.

Tour diễn của Linkin Park lúc đó đánh dấu một khoảng thời gian sa đọa của Chester khi anh thường xuyên tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, chè chén đến lúc say bí tỉ và hoàn toàn mất kiểm soát.

Giọng ca của nhóm Linkin Park từng lạm dụng ma túy để quên đi những đau đớn tinh thần

Năm 2006, bạn bè của anh trong ban nhạc Linkin Park quyết định can thiệp giúp đỡ Chester. Chỉ khi đó anh mới nhận ra đã đến lúc cần phải thay đổi.

Sự can thiệp này đã cứu sống Chester và sau đó, anh đã bắt đầu một cuộc chiến lâu năm đầy khó khăn nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào chất kích thích.

Các thành viên nhóm Linkin Park là những người đã kéo Chester lên khỏi vũng lầy của rượu và chất kích thích

Đổ vỡ trong hôn nhân

Những tưởng Chester đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của quá khứ thì vào năm 2005, anh và người vợ đầu tiên Samantha Olit chính thức đường ai nấy đi sau 9 năm chung sống.

Cú sốc từ vụ chia tay đã khiến Chester quay lại với rượu và ma túy. Sau đó, anh kết hôn với Talinda Bentley, một cựu người mẫu Playboy.

Khi mới kết hôn, Chester và Talinda đã từng bị gửi thư đe dọa trong suốt một năm bởi một kẻ chỉ đơn giản là “không muốn họ đến với nhau”.

Chester bên người vợ nóng bỏng Talinda

Chester có tổng cộng sáu người con – hai người với Samantha, ba người với Talinda và một người con nuôi.

Những tưởng Chester đã bình yên với gia đình thì vào đêm 20/7 tại nhà riêng ở Mỹ, Chester đã treo cổ tự vẫn, đầu hàng chứng trầm cảm đã đeo bám anh suốt bao năm qua.

Người hâm mộ khắp thế giới bày tỏ lòng thương tiếc với anh bằng cách chia sẻ lại những ca khúc bất hủ của Linkin Park như In the End, Leave out All the Rest hay New Divide.

Bỗng nhiên người ta nhận ra, lời bài hát u ám của những ca khúc này chính là câu chuyện chống lại chứng trầm cảm của Chester.

Thật đau lòng vì sau bao quãng thời gian cố gắng, âm nhạc đã không thể chiến thắng bóng tối trong tâm hồn anh.

Vĩnh biệt Chester, mong anh yên nghỉ.