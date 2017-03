Yêu xa khiến chúng tôi càng ngày càng xa nhau, những chuyện nhỏ nhặt và nhiều cám dỗ trong cuộc sống đã khiến tôi mất anh mãi mãi.

Anh ấy là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi là bạn học thời đại học, năm thứ 3 đại học chúng tôi yêu nhau, anh ấy rất quan tâm đến tôi, chỉ cần tôi gọi điện hoặc nhắn tin là anh ấy bỏ lại mọi việc để chạy đến trước mặt tôi. Có lúc tôi nhắn tin với nhóm bạn là muốn ăn vặt gì đó vậy là nửa tiếng sau anh ấy đã mua đến và gọi tôi xuống lấy. Vào ngày sinh nhật, anh âm thầm làm một cuốn album kỷ niệm chỉ thuộc về hai chúng tôi, tôi vô cùng cảm động.

Vì ham hư vinh tôi đã để mất anh mãi mãi. Ảnh: Internet

Sau khi tốt nghiệp, tôi và một cô bạn thân tìm được công việc ở phía nam, do gia đình có việc nên bạn trai tôi chỉ có thể ở lại thành phố phía bắc để tiện thăm non gia đình. Từ đó trở đi chúng tôi phải chịu cảnh yêu xa. Cũng là do không thể gặp mặt nên chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, tôi cho rằng anh không còn yêu tôi như ngày nào, còn anh thì cho rằng tôi không hiểu anh. Cô bạn thân thường khuyên tôi, phía nhà bạn trai tôi có việc nên không thể đi cùng xuống phía nam, cô ấy còn rủ tôi về lại thành phố cũ tìm việc để ở cạnh người yêu nhưng tôi không đồng ý.

Thực ra bạn trai tôi lúc đó phải chăm sóc bà nội đang bệnh nặng, từ khi còn nhỏ bà đã rất thương anh, bây giờ bà đang bị ung thư giai đoạn cuối không biết lúc nào bà sẽ ra đi nên anh muốn ở lại để ngày nào cũng được chăm sóc bà. Tôi nghĩ mãi không hiểu, một người con trai sẽ phải lấy sự nghiệp làm trọng, hơn nữa hiện nay tìm được một công việc đâu phải dễ dàng gì, lẽ nào có được cơ hội tối để phát triển sự nghiệp mà lại không cần sao?

Cứ như vậy chúng tôi yêu xa khoảng hơn một năm, đồng nghiệp giới thiệu cho tôi một anh chàng “soái ca” đúng nghĩa, anh là con trai của một ông chủ giàu có, hiện tại anh cũng tự tạo sự nghiệp cho mình. Tôi thấy rằng một người đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp như anh chàng soái ca này thực sự phù hợp với tôi. Tiếp xúc được hơn một tháng anh tỏ tình với tôi đồng thời cũng mua luôn nhẫn cầu hôn và nói rằng yêu tôi từ lần gặp đầu tiên, anh không muốn mất tôi nên muốn tôi sẽ kết hôn với anh. Khi cầu hôn tôi anh không hề tôi đang có bạn trai.

Tôi đã bật khóc khi anh chính là chú rể của cô bạn thân. Ảnh: Internet

Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện cho bạn trai đòi chia tay, lúc đó cô bạn thân khuyên tôi không nên đùa với lửa tôi đã nhẫn tâm nói rằng: “Có cô gái nào chấp nhận yêu xa được đâu, hơn nữa giờ mình cũng có bạn trai giàu có, đẹp trai, ai còn muốn ở bên một người nghèo kiết xác, nhìn quần áo anh ấy mặc là biết người không có tiền thì làm sao mang lại hạnh phúc cho mình được”. Cô bạn thân tròn mắt lên nhìn tôi, còn bạn trai tôi im lặng một lúc sau đó cũng đồng ý chia tay. Thấy bạn trai tôi thiệt thòi cô bạn thân gọi điện động viên anh đồng thời cũng khuyên tôi nên quay lại.

Một tuần sau khi xảy ra chuyện này, cô bạn thân đột nhiên chuyển đi, cô ấy nói gia đình có việc nên phải về nhà, cô ấy và bạn trai cũ của tôi ở cùng thành phố. Sau đó nửa năm, tôi nhận được thiệp cưới của cô bạn, tôi gặng hỏi chồng cô ấy là ai thì cô nhất định không nói. Đến ngày cưới, tôi nhìn thấy chú rể chính là người yêu cũ của mình tôi đã khóc. Hôn lễ của họ được tổ chức ở một nơi xa hoa nhất của thành phố, xe rước dâu cũng là xe hơi đắt tiền, độ xa hoa của hôn lễ này từ trước đến nay tôi chưa từng thấy. Nghe những người xung quanh nói, bố của chú rể là cổ đông lớn của hai tập đoàn có tiếng, chú rể hiện nay cũng là tổng giám đốc cho một công ty, độ giàu có của gia đình này thì không cần phải nói. Nghe đến đây tôi vô cùng hối hận vì cám dỗ nhất thời mà quên đi tình cảm bao nhiêu năm gắn bó.

Theo GĐVN