Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm hướng Nam đã đương đầu với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần kéo giảm tội phạm ở TP HCM

Sau 3 tháng thành lập, Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm (CSHSĐN) hướng Nam đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, bắt giữ 103 đối tượng phạm tội. Lực lượng trinh sát tinh nhuệ của đội là nỗi khiếp sợ của nhiều băng nhóm cướp giật, mua bán ma túy, hoạt động có tổ chức ở những địa bàn phức tạp.

Cướp, truy nã, bán ma túy đều sa lưới

Qua công tác nắm tình hình, tổ trinh sát đã theo dõi Trần Tuấn Thanh (SN 1994; ngụ quận 8, TP HCM) chuyên “ăn hàng” liên quận. Nghiện ma túy nặng, khi vừa chấp hành xong hình phạt tù về hành vi cướp giật tài sản, Thanh quay lại “nghề” cũ.

Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm hướng Nam trong lần ra mắt

Để có tiền mua ma túy, Thanh thường xuyên tìm người đi đường ở quận 5 và quận 8 để cướp giật. Trưa 12-4, các trinh sát Đội CSHSĐN hướng Nam phát hiện Thanh ép xe giật điện thoại của một phụ nữ trên đường Châu Văn Liêm, quận 5 rồi bỏ chạy. Khi phát hiện các trinh sát đuổi theo, Thanh rú ga lạng lách xe máy qua nhiều tuyến đường. Nguy hiểm hơn, đối tượng này còn đạp xe của lực lượng trinh sát. Sau gần 5 km “đua nóng” cùng lực lượng công an, đến khu vực quận 6, Thanh đã bị các trinh sát khống chế, thu hồi các tang vật liên quan, bàn giao cho công an địa phương xử lý.

Một trong những lần “ăn bờ ngủ bụi” đáng nhớ của các trinh sát là vụ triệt phá băng nhóm từng là nỗi khiếp sợ của công nhân, người lao động gần chợ Vĩnh Lộc, cùng cụm KCN thuộc huyện Bình Chánh. Thiếu tá Trần Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSHSĐN hướng Nam, đã họp đội, lên kế hoạch chặt chẽ nhằm đánh tan băng này, mang lại cuộc sống bình yên cho người lao động.

Thiếu tá Bình đã cử một tổ trinh sát tinh nhuệ theo dõi kín kẽ, nắm số lượng đối tượng trong băng nhóm cũng như giờ giấc, phương thức, thủ đoạn mà chúng sử dụng để “ăn hàng”. Sau gần một tuần theo dõi, các trinh sát đã “điểm mặt” được một nhóm tội phạm gồm 7 đối tượng, chuyên hoạt động trong khoảng thời gian từ khuya đến sáng.

Rạng sáng 24-2, sau khi thực hiện trót lọt một vụ cướp giật, nhóm này tụ họp tại một tiệm game bắn cá ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Không để chúng kịp trở tay, tổ trinh sát đã bất ngờ ập vào bắt gọn cả nhóm, tang vật thu giữ gồm nhiều đoản bẻ khóa. Cùng với đó, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ chủ tiệm vàng ở quận Bình Tân có hành vi tiêu thụ tài sản do băng nhóm này bán lại.

Nghiện ma túy và là mắt xích trong đường dây ma túy ở “lãnh địa ma túy” trên địa bàn quận 8, Đồng Thị Thanh Loan (SN 1981, ngụ quận 8) bị phạt 7 năm tù. Do đang nuôi con nhỏ nên Loan được hoãn thi hành án nhưng sau đó bỏ trốn, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, ngoài hành tung vô cùng bí ẩn, chỉ trong một thời gian ngắn, “bà trùm” này sinh tổng cộng 6 đứa con nhằm làm bình phong cho hoạt động mua bán ma túy quy mô lớn của mình.

Sau khi nắm kỹ tình hình, các con của Loan cũng đã quá tuổi để hoãn thi hành án, tổ công tác đặc biệt của Đội CSHSĐN hướng Nam do đội phó, thượng úy Nguyễn Thế Tiến trực tiếp chỉ huy đã “úp sọt” thành công, bắt giữ Loan tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn huyện Bình Chánh. Mặc dù nhiều đàn em của “bà trùm” chống đối, giải vây nhưng bất thành.

Vì dân phục vụ

Theo thiếu tá Trần Thanh Bình, Đội CSHSĐN hướng Nam được Ban Giám đốc Công an TP HCM giao nhiệm vụ phụ trách 5 địa bàn gồm các quận 7, 8, Bình Tân và 2 huyện Bình Chánh, Nhà Bè. Đây là những địa bàn rộng, dân nhập cư đông và tình hình tội phạm phức tạp, các đối tượng hoạt động manh động, tinh vi nên người dân TP kỳ vọng mô hình mới sẽ là “quả đấm thép” tấn công tội phạm hiệu quả.

Các đối tượng phạm tội thường hoạt động từ 2 giờ đến 6 giờ, chạy xe phân phối lớn với tốc độ bạt mạng. Khi bị truy đuổi, chúng chống trả quyết liệt bằng bình xịt hơi cay, dao, bột ớt, nỏ bắn chó… Nhiều đối tượng là người nghiện ma túy có HIV đã chống trả khiến một số trinh sát bị phơi nhiễm. “Tuy nhiên, để bảo đảm cuộc sống yên bình cho người dân TP và hoàn thành trọng trách được giao, chúng tôi tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm; anh em quyết tâm đeo bám để lập những chiến công to lớn hơn” - thiếu tá Trần Thanh Bình chia sẻ.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết trong thời gian tới, những tác động tiêu cực, mặt trái của nền kinh tế thị trường cùng với những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm sẽ tiếp tục tác động đến tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đây sẽ là thách thức không nhỏ, vừa có tính trước mắt vừa có tính lâu dài đối với lực lượng Công an TP.

“Để công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm cướp, cướp giật nói riêng, cụm địa bàn thí điểm có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực thì Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Đội CSHSĐN hướng Nam cùng công an 5 quận, huyện sẽ thể hiện vai trò “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, xứng đáng với sự mong mỏi của nhân dân” - ông Phong nhấn mạnh.

Sẽ tăng cường lực lượng, thiết bị

Theo PC45, Đội CSHSĐN hướng Nam đã quyết tâm đeo bám, phá nhiều băng nhóm và bắt hàng loạt đối tượng tội phạm cộm cán, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn TP HCM.

Thời gian tới, Công an TP HCM sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, trang thiết bị hiện đại cũng như có những chế độ cho các chiến sĩ tham gia trấn áp tội phạm. Bên cạnh đó, tăng cường những trinh sát dày dạn kinh nghiệm, có nhiều thành tích về Đội CSHSĐN hướng Nam để triệt phá nhanh các băng nhóm tội phạm.

Bài và ảnh: Phạm Dũng