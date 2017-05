Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14.5 đã trổ tài chơi đàn piano trong lúc chờ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh.

Theo Daily Mail, ông Putin hiện đang có mặt ở Bắc Kinh để dự Diễn đàn Quốc tế Vành đai và Con Đường.

Trước khi hội đàm ông Tập và các nhà lãnh đạo khác, ông Putin có bài phát biểu tại diễn đàn. Ông Putin khẳng định khu vực châu Á và Âu có thể phát triển và đưa ra chương trình nghị sự, trong đó có vấn đề an ninh, phát triển quan hệ giữa các quốc gia và các tổ chức kinh tế, dịch vụ xã hội...

Sau đó, Tổng thống Nga có vài phút trổ tài chơi piano, trong khi chờ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tư dinh của ông Tập.

Ông Putin trổ tài chơi đàn piano trong khi chờ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khi thấy đàn piano đặt tại sảnh nhà khách, ông Putin liền ngồi xuống và chơi hai bản nhạc nổi tiếng về thủ đô Moscow và thành phố St Petersburg là "Moscow Windows" và "The City Over the Free Neva".

Đây không phải lần đầu tiên ông Putin thể hiện khả năng chơi chơi nhạc trước đám đông.

Hồi tháng 10.2010, Tổng thống Nga chơi một bản nhạc tại buổi hòa nhạc từ thiện ở St. Petersburg nhằm gây quỹ cho trẻ em bị ung thư và các bệnh về mắt. Tháng 1/2014, ông đã chơi bản "Moscow Windows" trong dịp gặp gỡ các sinh viên thuộc Học viện Kỹ thuật và Vật lý tại Moscow.

Ông Putin bắt tay ông Tập tại lễ khai mạc diễn đàn.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra sau khi ông Tập cam kết dành 124 tỷ USD cho kế hoạch Con đường Tơ lụa mới.

Giới phân tích coi sáng kiến này là cách để Trung Quốc phô trương tầm ảnh hưởng toàn cầu, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính sách “nước Mỹ là trên hết”.

“Chúng ta nên xây dựng một nền tảng hợp tảng mở rộng và phát triển một thế giới với nền kinh tế mở”, ông Tập nói trong lễ khai mạc sự kiện kéo dài 2 ngày ở Bắc Kinh.