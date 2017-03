Tổng thống Nga Putin mạnh mẽ tuyên bố "Chúng ta phải trả thù" và kêu gọi thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau vụ tấn công đẫm máu ở London khiến 4 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Tổng thống Nga Putin kêu gọi trả thù sau vụ tấn công khủng bố ở London

Lời kêu gọi của Tổng thống Putin được đưa ra trong một điện tín ông gửi cho nữ Thủ tướng Anh Theresa May sau vụ tấn công đẫm máu ở cầu Westminster và Tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London chiều 22.3.

4 người bao gồm cả kẻ tấn công Khalid Masood, 52 tuổi đã chết và ít nhất 40 người đã bị thương khi Khalid lao xe vào đám đông người đi bộ trên cầu bên ngoài cung điện Westminster. Sau đó tên này nhảy ra khỏi xe, lao về phía cổng tòa nhà Quốc hội Anh, đâm chết 1 cảnh sát bằng con dao dài 20 cm.

Trong bức điện tín chia buồn với nước Anh, Nhà lãnh đạo Nga đã kêu gọi cả thế giới đoàn kết chống lại IS.

"Rõ ràng rằng, tất cả các nước thành viên trong cộng đồng thế giới thực sự cần phải hợp lực để chống lại mối đe dọa khủng bố. Các hoạt động của các lực lượng khủng bố đang ngày càng xảo quyệt và khó đoán", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở London hôm 22.3

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng gửi thông điệp chia sẻ và cảm thông sâu sắc với gia đình những người bị giết và bị thương. Nga đã phát động cuộc tấn công IS ở Syria kể từ tháng 9.2015. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nhắc đến việc họp tác với chính quyền Putin để xóa sổ IS.

IS ngày 23.3 cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công gần Quốc hội Anh. Hãng tin Amaq có liên hệ với IS tuyên bố: "Thủ phạm gây ra vụ tấn công bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh ở London hôm qua là một chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Anh ta đã thực hiện việc này để đáp lại lời kêu gọi tấn công các công dân trong liên minh".

Các lực lượng đặc biệt của Anh, như SAS, đang trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh lo ngại về những cuộc tấn công khủng bố tiếp theo nhắm vào nước Anh.