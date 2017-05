Nắm giữ kỷ lục thế giới về giá trị chuyển nhượng nhưng những gì Paul Pogba thể hiện từ khi gia nhập sân Old Trafford chỉ khiến người hâm mộ thêm ngao ngán. Trong bối cảnh Ibrahimovic bị chấn thương và các ngôi sao khác chơi thiếu ổn định, Pogba là niềm hy vọng của HLV Mourinho tại chặng quyết định của Europa League. M.U sẽ tiếp Celta Vigo ở lượt về bán kết vào rạng sáng 12-5 với lợi thế thắng 1-0 trên sân khách.

Từng được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup U20 năm 2013 khi đeo băng thủ quân đội tuyển Pháp vô địch giải đấu này, sự nghiệp Pogba thăng hoa thêm một bậc sau khi chuyển đến thi đấu cho Juventus. 124 lần ra sân trong màu áo nhà vô địch Ý, sao trẻ người Pháp ghi được 28 bàn thắng, thực hiện 22 pha kiến tạo đồng thời để lại dấu ấn về một cầu thủ giàu sức mạnh, có thừa tốc độ và sự khôn ngoan để trở thành thủ lĩnh của bất kỳ đội bóng lớn nào. Nổi tiếng khó tính nhưng HLV trưởng tuyển Pháp D.Deschamps cũng rất khó khăn để "đẩy" Pogba lên băng ghế dự bị bởi sự nhiệt thành, tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của chàng trai 24 tuổi này.

Những phẩm chất tuyệt vời ấy đã "mê hoặc" Jose Mourinho. Ông đã làm mọi cách để đưa Pogba trở về "mái nhà xưa" Old Trafford, bất chấp việc M.U phải bỏ ra 89 triệu bảng cho thương vụ đình đám nhất thế giới cho đến nay.

Không rõ phong độ của Pogba có bị ảnh hưởng sau khi bí mật về hợp đồng chuyển nhượng từ Juventus về M.U bị phanh phui Ảnh: REUTERS

Ra sân nhiều, thi đấu đầy nỗ lực nhưng kết quả của Pogba lại cực kỳ tệ hại, chẳng hề tương xứng với giá trị đồng tiền mà CLB bỏ ra cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tính đến nay, Pogba đã thi đấu tổng cộng 48 trận cho "quỷ đỏ", ghi được 7 bàn thắng nhưng lại có đến 9 pha dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc khung thành đối phương! Kém may mắn trong khâu ghi bàn đã đành, tầm kiểm soát ở khu vực giữa sân của Pogba cũng không hiệu quả là bao, đến độ Mourinho phải "buông" cho tiền vệ người Pháp hoạt động tự do hòng khai thác mọi tố chất của cầu thủ này.

Mới đây, từ nội dung quyển sách "The Dirty Business of football" (Những thương vụ bẩn trong bóng đá) do nhóm phóng viên tuần báo Đức Der Spiegel thực hiện, FIFA đã vào cuộc vụ chuyển nhượng Paul Pogba sang M.U mùa hè 2016. Sự thật được đưa ra ánh sáng khiến nhiều người phải rùng mình: Siêu cò Raiola được nhận khoản hoa hồng tổng cộng lên đến 41,39 triệu bảng (46,5%) cho vụ mua bán trị giá 89 triệu bảng!

Bỏ qua những tình tiết như mức lương thực lĩnh hiện tại rất thấp của Pogba (165.588 bảng/tuần) nhưng sẽ được tăng dần theo từng năm trong hợp đồng 5 năm, nhận thêm "phí trung thành" và tiền bản quyền thương mại từ M.U, người ta chú ý đến việc cò Raiola đạt thỏa thuận riêng với Juventus về việc chuyển nhượng cầu thủ này hay việc Pogba phải trích 2,2 triệu bảng từ thu nhập ở M.U để chuyển đến Công ty UUNIQQ SARL của Raiola, có trụ sở ở Monaco. Tất cả cho thấy những nghi ngờ về việc Raiola làm đại diện cho cả 3 bên M.U, Juventus và Paul Pogba là có cơ sở, hoàn toàn trái với quy định của FIFA, đủ để siêu cò người Ý này bị cấm hành nghề còn thân chủ của ông ta sẽ bị liên lụy không ít.

Trở lại với trận bán kết lượt về Europa League, không có trong tay đội hình mạnh nhất, Celta Vigo đã thua 6/7 trận gần nhất ở La Liga và khó cải thiện được tình hình trước M.U. Ở cặp bán kết còn lại, lợi thế sân nhà khó giúp Lyon xoay chuyển thời cơ sau khi để thua 1-4 trận lượt đi trước Ajax.

Đông Linh