PlayStation 4 (PS4) của Sony tiếp tục thống trị như là máy chơi game console phổ biến nhất thế giới.

Theo Bussiness Insider, PlayStation 4 của Sony tiếp tục chiếm ưu thế so với Microsoft Xbox One và Nintendo Switch trên thị trường thiết bị chơi game cầm tay. Tính đến ngày 30 tháng 6, PlayStation 4 đã đạt 63,3 triệu bản bán ra, đưa Sony lên vị trí số 1 trên thị trường console.

Cụ thể hơn, doanh số bán hàng PlayStation 4 của Sony cao gấp đôi so với "đối thủ cạnh tranh gần nhất" là Xbox One của Microsoft. Mặc dù Microsoft không còn báo cáo số lượng bán ra cho Xbox One nhưng các chuyên gia phân tích ước tính doanh số của nó khoảng 30 triệu bản.

Trong quý tài chính mới nhất của Sony (từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6, công ty đã bán được 3,3 triệu máy chơi game PlayStation 4. Trong khi đó, theo kế hoạch, Nintendo Switch đã bán được 4,7 triệu chiếc từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6. Nintendo ước tính sẽ bán được khoảng 10 triệu chiếc Switch trong năm đầu tiên phát hành, trong khi cùng thời gian Sony dự kiến doanh số của PlayStation 4 là 14 triệu bản.

Sự thành công liên tục của PlayStation 4 là do một số yếu tố khác nhau:

- PlayStation 4 là hệ thống console ít tốn kém hơn khi nó ra đời vào năm 2013 với giá thấp hơn Xbox One của Microsoft tới 100 USD.

- PlayStation 4 là một thiết bị được thiết kế để dễ dàng phù hợp với giải trí tại gia.

- Một loạt các game "bom tấn" đã được phát hành cho PlayStation 4 từ "Uncharted 4: A Thief's End" tới "Horizon Zero Dawn" hay "Bloodborne", 3 trong số này chỉ có thể chơi trên PlayStation 4.

- Thành công nối tiếp thành công, PlayStation 4 đã vượt qua được quan niệm console chỉ đơn giản là một máy chơi game.

Mặc dù danh sách trò chơi độc quyền của Sony không đầy ắp "bom tấn" vào nửa cuối năm 2017, nhưng một loạt game độc quyền cho hệ máy này vẫn đang hút khách. Và nếu bạn đang tìm kiếm cách thưởng thức nhiều nội dung hơn 4K trên TV mới của mình, PlayStation 4 Pro cung cấp đường nâng cấp cho các trò chơi đẹp hơn. Tất cả để khẳng định một điều: Sức hút của PlayStation 4 chưa có dấu hiệu chững lại.

Bạch Đằng