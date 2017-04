Khoảnh khắc cậu bé ở trần, nằm trên nền đất, cố giành giật từng hơi thở sau vụ tấn công hóa học ở Syria ngày 4/4 hiện được chia sẻ như một minh chứng khốc liệt của chiến tranh.

Mở đầu đoạn video hiện hút gần 95 triệu lượt xem trên Facebook là khoảnh khắc giành giật sự sống đầy ám ảnh của một cậu bé Syria trong vụ tấn công hóa học, diễn ra tại tỉnh Tây Bắc Idlib ngày 4/4 vừa qua.

Dân mạng không khỏi bàng hoàng, đau xót khi thấy cảnh cậu bé, cũng như bao nạn nhân khác, nằm quằn quại trên đường, thở dốc do ảnh hưởng của chất được nghi là sarin - chất độc hại nhất thế giới với khả năng sát thương kinh hoàng.

Một nạn nhân chia sẻ với The Times rằng ngay sau giây phút bị tấn công, anh thấy họng đau dữ dội, cổ co thắt lại, cảm giác như tê liệt, sau đó cơ thể co giật, mũi, miệng sùi bọt, trong khi mắt đờ đẫn.

Những người gặp nạn được nhanh chóng lột bỏ hết quần áo, xịt nước sạch lên người để chất độc không thấm qua da, rồi thở oxy. Tuy nhiên, khoảng 100 người đã thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em.

Ánh mắt đờ đẫn trong giây phút đối diện tử thần của bé trai người Syria khiến dân mạng ám ảnh. Ảnh chụp màn hình.

Theo CNN, Mazin Yusif (13 tuổi) đã bật khóc trong bệnh viện Reyhanli (miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria) sau khi tỉnh lại và hay tin 19 người thân trong gia đình đã thiệt mạng.

"Khoảng 6h30 ngày 4/4, khi chiếc máy bay bắt đầu tấn công, em chạy lên mái nhà rồi trông thấy vụ nổ lớn ngay tại nhà ông. Em chạy tới thì thấy ông bị ngạt thở, em cũng bị nhiễm độc và ngất đi", Mazin nghẹn ngào kể lại.

Cảnh người hấp hối nằm la liệt trên đường cùng tiếng gào thét với hy vọng người thân được cứu sống những ngày gần đây là minh chứng cho sự khốc liệt của cuộc chiến tranh kéo dài hơn 6 năm qua ở Syria.

Chừng nào súng chưa ngừng bắn, bom chưa ngừng rơi, dù ở lại hay rời khỏi Syria, kết cục của người dân, nhất là những đứa trẻ vô tội, đều bi thảm.

Dân mạng khắp thế giới hiện lên án mạnh mẽ cuộc chiến phi nghĩa và hy vọng đau thương, mất mát sẽ không còn phủ lên mảnh đất đau thương này.

Hình ảnh bé Omran Daqneesh (5 tuổi) bị thương sau trận không kích tàn khốc hôm 17/8/2016 ở Aleppo (Syria) từng khiến cả thế giới bàng hoàng. Ảnh:Getty.

Thu Thảo