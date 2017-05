Trong khi Mr Đàm bức xúc phủ nhận việc "chèn ép" đồng nghiệp và tố ngược lại BTC gameshow thì Phương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi ghế giám khảo và chưa phát ngôn trực tiếp về scandal ồn ào mấy ngày qua.

Trong thời gian gần đây, showbiz Việt lại tiếp tục "dậy sóng" vì tin đồn về việc Đàm Vĩnh Hưng không đồng ý ngồi chung "ghế nóng" với Phương Thanh nên rút khỏi chương trình.

Sự việc càng trở nên lùm xùm hơn sau khi BTC chương trình "I Can Do That" đã tiết lộ rằng đúng là có chuyện Mr Đàm không muốn ngồi ghế giám khảo xuyên suốt với Phương Thanh. Sau khi đàm phán về vấn đề này với BTC không thành công, nam ca sĩ đã tự nguyện rút khỏi vị trí ban giám khảo.

Bấy lâu nay vẫn có những tin đồn được lan truyền về mối quan hệ không mấy yên ả của Mr Đàm và "chị Chanh". Tuy vậy, đây là lần đầu tiên mà hai người đều được gọi tên trong một scandal khá ầm ĩ như thế này.

Tuy nhiên, sau khi tin tức này được lan truyền, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận việc anh "chèn ép" đồng nghiệp đồng thời bày tỏ bức xúc vì tên tuổi của mình bị ban tổ chức lợi dụng để "PR bẩn".

Theo Mr Đàm, công ty này chưa hề chính thức ký hợp đồng với anh mà đã đưa ra những thông tin mập mờ nhằm đánh lừa dư luận.

"Bây giờ là thời nào rồi mà còn chơi cái chiêu mượn chuyện đời tư nghệ sĩ để đánh động dư luận thay vì đầu tư cho chất lượng chương trình. Xem ra cái công ty truyền thông này xem thường khán giả dư luận quá, mà không biết rằng, bây giờ khán giả họ thông minh lắm, đâu phải cứ bịa chuyện hay tung ra vài cái tin nhắn tự viết là lừa được mọi người" - "ông hoàng nhạc Việt" bức xúc cho biết.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, anh sẽ nhờ tới pháp luật can thiệp việc danh dự và hình ảnh bị tổn hại sau scandal này đồng thời kêu gọi anh chị em nghệ sĩ không tham gia những show do ban tổ chức này đứng ra sản xuất.

Phát ngôn này của nam ca sĩ khiến sự việc càng trở nên rối rắm và ồn ào hơn nữa. Tuy vậy, một "người trong cuộc" khác là Phương Thanh thì vẫn chưa hề có chia sẻ quá nhiều về sự việc này.

Hôm qua, chị vẫn đăng tải những hình ảnh trong số đầu tiên của chương trình mà mình đã được mời làm giám khảo. Chị thoải mái cho biết: "Sau không ít thị phi đã bắt đầu quay tập đầu tiên. Thôi thì đầu xui đuôi lọt, trục trặc cũng khá nhiều rồi, qua hết nhanh đi cho các nghệ sĩ được chơi game một cách vui vẻ".

Phương Thanh chia sẻ những hình ảnh đầu tiên khi đảm nhiệm vai trò giám khảo "I Can Do That".

Trước đó, chị cũng lên tiếng trên trang cá nhân thể hiện quan điểm không quan tâm tới những lùm xùm scandal và cũng chưa muốn trả lời phỏng vấn của báo chí về những vấn đề liên quan.

"Hôm nay em lại được dính vô scandal Game: Tôi có thể. Hai hôm trước em vừa mới trả lời xong. Hôm nay BTC có đưa ra bằng chứng hay thông tin cụ thể trên báo chí, nhưng thư thả hãy gọi phỏng vấn em.

Nữ ca sĩ vẫn rất rạng rỡ, dường như không hề để ý tới ồn ào scandal.

Nói thật, ngay lúc này em chưa và không để tâm vô mấy chuyện này lắm. Vì sau chuyến đi Trường Sa 10 ngày trở về, hồn vía em đang để nơi đó và các chiến sĩ Hải quân thế hệ 9X đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Thư thả tinh thần cho nhẹ nhàng chứ em cũng không thích dính vô mấy lùm xùm này. Mọi người cứ suy nghĩ thay em đi.

Khi nào hồn vía em quay lại thành phố, em sẽ suy nghĩ chín chắn rồi mới lên tiếng sau vậy. Đừng phỏng vấn gì em ngay lúc này, nói thật là em chưa biết sẽ nói gì" - Phương Thanh viết.

