Phương Thanh ngẫu hứng song ca với Ngô Kiến Huy trong ca khúc "Hứa về thì sẽ đợi" của nam ca sĩ sinh năm 1988. Nhưng vì không thuộc lời, "chị Chanh" cười trừ với khán giả.

Đêm nhạc MTV Connection chủ đề Hit Comeback tái hiện thời hoàng kim nhạc Việt thập niên 1990-2000 diễn ra tối 27/4 tại TP.HCM. Phương Thanh biểu diễn máu lửa với một loạt ca khúc vang bóng một thời như Trống vắng, Tình xa khuất, Giã từ dĩ vãng... Hàng trăm khán giả lắc lư theo từng điệu nhạc trước giọng hát cuồng nhiệt của "chị Chanh".

Sau giây phút quậy tưng bừng với người hâm mộ, Phương Thanh chìm trong không gian sâu lắng, khắc khoải với ca khúc Trò đùa tạo hóa, nhạc phim Lô tô. Chị tâm sự mình đã khóc hết nước mắt khi thu âm bài hát này.

Phương Thanh từng đóng vai mẹ của Ngô Kiến Huy trong phim Siêu nhân X của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, vì thế cả 2 khá thân thiết. Cặp đôi "mẹ con" ngẫu hứng song ca ca khúc Hứa về thì sẽ đợi của giọng ca điển trai. Nhưng vì không thuộc lời nên "chị Chanh" liên tục cười đùa, cổ vũ đàn em nhiệt tình.

Sau khi kết thúc tiết mục, "chàng Bắp" bất ngờ tặng bánh kem sinh nhật cho Phương Thanh do ê-kíp chuẩn bị sẵn. Nữ ca sĩ hạnh phúc gửi lời cảm ơn mọi người.

Cặp đôi Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh biểu diễn sản phẩm mới của họ Yêu không đường lùi với phong cách đáng yêu.

Nam ca sĩ sinh năm 1988 tiếp tục chinh phục người nghe với Giả vờ yêu - ca khúc góp phần đưa tên tuổi của anh đến gần khán giả trẻ.

Đan Trường đã làm khán đài "dậy sóng" khi xuất hiện bất ngờ và nhiệt tình giao lưu. "Anh Bo" mở màn bằng ca khúc Gọi tên Việt Nam với khí thế hào hùng.

Giọng ca điển trai bắt đầu chiêu đãi fan với hàng loạt hit: Vầng trăng kỷ niệm, Tình vỗ cánh bay, Thiên sứ tình yêu, Sao đổi ngôi, Đêm tình yêu.

Hơn 20 năm trong nghề, Đan Trường vẫn làm thổn thức trái tim của người nghe nhạc bởi ngoại hình điển trai và nhiệt huyết với nghề.

Cặp đôi Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc tái hiện hit Vầng trăng khóc đình đám ngày nào. Dù đã lâu không còn kết hợp, nhưng cả 2 vẫn khá ăn ý trên sân khấu.

Khánh Ngọc tặng khán giả ca khúc Mộng thủy tinh từng giúp cô solo thành công với chất giọng khỏe khoắn, giàu cảm xúc.

Cựu thành viên nhóm 1088 vẫn giữ phong độ khi thể hiện Tình yêu mang theo với phong cách EDM.

Lương Bằng Quang - Thu Thủy gợi nhớ thời đỉnh cao của họ với ca khúc Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm. Đây là món quà nhạc sĩ 8X dành tặng bạn thân vì suốt 10 năm qua, anh đã lui về hậu trường.

Nữ ca sĩ "kẹo ngọt" chiều fan khi thể hiện lại các bản hit một thời của mình: Think of you và Nói yêu em vậy đi.

Kim Chi