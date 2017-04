Dù biểu diễn ở 2 địa điểm khác nhau nhưng Phương Thanh, Only C vẫn bị sự cố. Nếu như Phương Thanh cố giữ được sự bình tĩnh thì Only C lại tỏ ra bức xúc.

Tối qua (27/4), Phương Thanh có buổi biểu diễn với khán giả TP.HCM sau khoảng 10 ngày công tác tại Trường Sa. Trên sân khấu, nữ biểu diễn khá “sung”. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khi khán giả bất ngờ ném chai nước vào người Phương Thanh. Nữ ca sĩ nhanh chóng né được, lấy lại bình tĩnh và hoàn thành tốt bài hát. Thậm chí, Phương Thanh còn tiến xuống khu vực của khán giả để khuấy động không khí. Phương Thanh trong buổi biểu diễn tối qua (27/4) tại TP.HCM Tuy nhiên, sau đêm diễn thì sự việc ồn ào trên đã được Phương Thanh giải thích kĩ. Theo đó, lúc cô xin nước uống thì ban tổ chức lấy hơi chậm, khán giả ở dưới ném lên cho cô uống. Nhưng do khoảng cách khá xa nên họ ném mạnh, vô tình trúng người cô. Phương Thanh cảm thấy chuyện này không sao, vì không phải khán giả cố tình. Trong khi đó, tại thành phố Buôn Mê Thuột, ca sĩ trẻ Only C cũng gặp sự cố khi trình diễn. Theo lời chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ này, một ai đó đã ném dưa hấu vào mặt nam ca sĩ: “Khi tôi đang hát bài thứ 3 thì 1 lát dưa hấu bay vào mặt tôi. Tôi rất bực nhưng vẫn quyết tâm hát hết bài hát và hoàn thành show diễn của mình”. Sau đó, Only C có lên tiếng hỏi ai đã gây ra sự việc như thế nhưng không nhận được hồi đáp khiến anh vô cùng tức giận. Ca sĩ Only C “Tôi phải nói thế này. Bạn có gan ném làm nhục tôi sao khi tôi hỏi thì không có gan nhận? Nhận đi mình tâm sự mỏng có sao đâu, hay bạn sợ? Sao lại có loại người ở một thành phố văn minh nhất Tây Nguyên, ăn mặc đẹp sang trọng vào bar đắt tiền mà lại có hành động nghèo về nhân cách như vậy. Cho dù tôi có đáng ghét và bạn ghét tôi thì hãy ghét tôi một cách văn minh khi tôi đang phục vụ khán giả hết mình chứ”. Sau đó, Only C có gửi lời xin lỗi khán giả vì quá bực tức nên không nán lại để chụp hình. Hình ảnh chiếc kính vẫn còn dính dưa hấu được Only C chia sẻ trên trang cá nhân Thụy Khuê