Phương Thanh vừa chia sẻ cô không quan tâm tới vụ "bị Đàm Vĩnh Hưng chèn ép" và từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc lùm xùm này.

Ngay sau khi đại diện BTC chương trình I Can Do That đã gửi thông cáo tới báo chí, khẳng định Đàm Vĩnh Hưng đưa ra nhiều yêu sách, trong đó có điều khoản anh chỉ đồng ý ngồi ghế giám khảo với Phương Thanh trong một vài số. Trong trường hợp Phương Thanh làm giám khảo chính thức và đi xuyên suốt chương trình cùng anh thì Đàm Vĩnh Hưng xin rút lui.

Khi những thông tin này được đưa ra, rất nhiều người hỏi đến Phương Thanh nhưng chị từ chối trả lời chính thức. Hai ngày trước khi trả lời báo Một Thế Giới, chị cho biết: " Đó là câu chuyện của BTC và Đàm, tôi không dính vào".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ chủ nhân ca khúc Trống vắng tiếp tục khẳng định không dính vào lùm xùm trên.

"Hôm nay em lại được dính vô scandal Game: Tôi có thể. Hai hôm trước em vừa mới trả lời xong. Hôm nay BTC có đưa ra bằng chứng hay thông tin cụ thể trên báo chí, nhưng thư thả hãy gọi phỏng vấn em".

"Nói thật, ngay lúc này em chưa và không để tâm vô mấy chuyện này lắm. Vì sau chuyến đi Trường Sa 10 ngày trở về, hồn vía em đang để nơi đó và các chiến sĩ Hải quân thế hệ 9X đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Thư thả tinh thần cho nhẹ nhàng chứ em cũng không thích dính vô mấy lùm xùm này. Mọi người cứ suy nghĩ thay em đi", Phương Thanh chia sẻ.

"Khi nào hồn vía em quay lại thành phố, em sẽ suy nghĩ chín chắn rồi mới lên tiếng sau vậy", cô viết.

Vụ việc của Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh một lần nữa trở thành đề tài bàn tán về những chèn ép trong giới showbiz. Cách đây vài ngày, câu chuyện Minh Hằng lên tiếng tố Hồ Ngọc Hà đã làm áp lực để loại cô ra khỏi chương trình The Face cũng ồn ào không kém.

PV