Bực bội vì bị hàng xóm ý kiến lúc dắt chó đi vệ sinh, ông Biên đã mua thuốc diệt cỏ rồi “tưới” đậm vào vườn rau cho bõ ghét...

Ngày 9-3, cơ quan CSĐT CAH An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý việc 2 bố con ông Đỗ Danh Biên (61 tuổi) và Đỗ Hoàng Long (25 tuổi), đều trú tại xã An Đồng huyện An Dương, có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau nhà hàng xóm, khiến 6 người ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn.

Vườn rau bị "tắm" thuốc diệt cỏ

CQĐT bước đầu xác định, trưa 7-3, sau bữa cơm, 6 người gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Tú (57 tuổi), anh Lê Khắc Tiệp (34 tuổi, con trai bà Tú), chị Nguyễn Thị Nguyệt (41 tuổi, người giúp việc cho gia đình), cùng 3 người khác có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt và đau bụng… Ngay sau đó, những người này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 9-3, cả 6 người đã tỉnh táo, song vẫn phải điều trị tại bệnh viện, với chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm. Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH xác định bố con ông Đỗ Danh Biên (là hàng xóm của gia đình bà Tú), chính là “tác giả” sự cố trên.

Tại cơ quan Công an, ông Biên và con trai khai nhận do gia đình ông thường dắt chó đi vệ sinh ở khu vực bà Nguyệt trồng rau sạch ở ven đường nên bị nhắc nhở. Sau khi cãi cọ trở về nhà, bực tức, ông Biên đã đi mua thuốc diệt cỏ về pha chế rồi đêm 6-3 lén mang tưới vào các luống rau bà Nguyệt trồng, với ý định cho rau chết.

Vụ việc đang được cơ quan Công an xử lý theo quy định pháp luật.