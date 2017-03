Màn trình diễn xuất chúng với Manchester City vừa qua khiến tương lai của tiền đạo 18 tuổi Kylian Mbappé lúc này trở nên vô cùng phức tạp.

Chiến thắng thuyết phục của AS Monaco trước Manchester City ở vòng knock-out Champions League có dấu ấn không nhỏ của tiền đạo 18 tuổi có biệt danh "Henry mới" - Kylian Mbappe. Anh ghi hai bàn trong hai lượt trận và là nỗi khiếp sợ của hàng phòng ngự Manchester City.

Kylian Mbappe đang được khá nhiều ông lớn châu Âu quan tâm

Cả châu Âu phát cuồng vì 'Henry mới', Kylian Mbappe trở thành mục tiêu số 1 của nhiều đại gia châu Âu. Tuyển trạch viên của Arsenal, Manchester United, Manchester City,.. đã thường xuyên có mặt tại Stade Louis II mùa này. Tuy nhiên theo thông tin từ nhà báo nổi tiếng Guillem Balague, cầu thủ người Pháp vẫn chưa có ý định rời câu lạc bộ xứ Công quốc.

Lấy nguồn tin từ những người thân với Mbappe, nhà báo Guillem Balague khẳng định tiền đạo này vẫn chưa muốn rời AS Monaco trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Anh tin rằng mình vẫn còn cần thêm thời gian, nên nhớ rằng Mbappe chỉ mới được đôn lên đội 1 Monaco ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên với sự vào cuộc của siêu cò Jorge Mendes, mọi chuyện không đơn giản như thế. Các nguồn tin từ báo chí Pháp cho thấy, siêu cò người Bồ Đào Nha đã tiếp cận người thân Mbappe, để bày tỏ ý định trở thành người đại diện cho cầu thủ người Pháp. Với việc đang là đại diện của hàng loạt cái tên đình đám như David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, José Mourinho, Radamel Falcao, Renato Sanches,.. và đặc biệt là thần tượng từ thuở nhỏ của Mbappe, Cristiano Ronaldo, Mendes có cơ hội lớn để trở thành thân chủ của một trong những món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu.

Kylian Mbappe thần tượng Cristiano Ronaldo.

Lúc này, Mbappe vẫn không có người đại diện chuyên nghiệp. Chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, anh vẫn được sự bảo trợ từ người thân. Đó có lẽ là lý do tiền đạo này ngần ngừ trong việc rời AS Monaco. Nhưng theo nhận định từ nhà báo Guillem Balague, nếu Mendes trở thành người đại diện của Mbappé, khả năng cao là tiền đạo người Pháp sẽ rời AS Monaco trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Ở mùa giải năm nay, Kylian Mbappé đã chơi tổng 31 trận (tổng cộng 1583 phút), ghi 17 bàn thắng và có 10 kiến tạo. Theo Julien Laurens, một chuyên gia gạo cội về bóng đá Pháp thì ở tuổi 18, Kylian Mbappe còn giỏi hơn cả Thierry Henry. "Ở tuổi 18, Henry không thể nào bằng Kylian Mbappe," Julien Laurens bình luận trên BT Sports. "Một hiện tượng hiếm thấy của bóng đá. Cậu ta hình như đến từ hành tinh khác," Julien Laurens phân tích, sau khi có những lời bình luận của huấn luyện viên trưởng Arsenal, Arsene Wenger rằng "Kylian Mbappe giống Henry, và có những phẩm chất tương tự. Tài năng và cả tiềm năng đều tương tự".

Video về tài năng xuất chúng của Kylian Mbappé:

