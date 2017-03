Bức xúc vì bị nhân viên Bến xe Vinh nhắc nhở vào trong để đón khách, Đào Đức Hòa (SN 1976, trú tại TP Vinh) đã về nhà lấy kiếm truy tìm để “nói chuyện” với nhân viên, vụ việc khiến nhiều hành khách bị một phen khiếp vía.

Bức xúc vì bị nhắc nhở, H về nhà lấy kiếm truy tìm nhân viên bến xe để nói chuyện (Ảnh cắt từ Camera an ninh)

Theo những thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h đêm ngày 11/3 tại Bến xe Vinh, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An.

Do một số phụ xe của các nhà xe có hiện tượng chèo kéo, bắt khách phía trước cổng của bến xe gây mất tình hình an ninh trật tự nên ông Nguyễn Đình H. (Phó trưởng Bến xe Vinh) cùng anh V. (nhân viên bến xe) lên tiếng nhắc nhở và yêu cầu họ phải vào khu vực phía trong bến để đón khách.

Trong lúc bị nhắc nhở thì Đào Đức Hòa (SN 1976, trú TP Vinh, là phụ xe của một nhà xe chạy tuyến Vinh - Hà Nội) đã liên tục chửi bới, thách thức anh V.

Một lúc sau, Hòa chạy về nhà, tay cầm 2 thanh kiếm chạy tới khu vực cổng bến rồi vào trong bến xe, truy tìm anh anh V. để “nói chuyện”.

Phát hiện sự việc, một số phụ xe và nhân viên bến xe đã chạy vào can ngăn nhưng Hòa vẫn cầm kiếm chạy nhiều vòng truy tìm anh Vinh. Do được thông báo Hòa cầm kiếm tìm “xử” mình nên anh V. đã chạy trốn kịp thời.

Do được báo trước nên anh V. may mắn trốn thoát (Ảnh cắt từ Camera an ninh)

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an phường Lê Lợi đã có mặt để khống chế Đào Đức Hòa đưa về trụ sở.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được các máy camera an ninh tại bến xe ghi lại.

Được biết, Đào Đức Hòa là đối tượng từng nghiện ma túy, đã có nhiều tiền án và tiền sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

P.V