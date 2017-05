Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã triệu tập 2 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng tự chế tấn công nhân viên Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Nhân viên bảo vệ bệnh viện mô tả lại sự việc thủng kính xe ô tô. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Khoảng 15 giờ ngày 7/5, Lê Văn Tuyên điều khiển xe mô tô cùng Cao Ngọc Cảnh, sinh năm 1987, ở cùng xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đưa chị Thúy là bạn gái của Tuyên vào bệnh viện đa khoa Hùng Vương để cấp cứu.

Do chờ đợi lâu mà không thấy y, bác sỹ đến nên Lê Văn Tuyên đã có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới đội ngũ y bác sỹ gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã yêu cầu Tuyên ra khỏi phòng cấp cứu nhưng Tuyên không chấp hành.

Lực lượng bảo vệ đã phải khống chế, buộc Tuyên ra khỏi khu vực bệnh viện. Trong lúc xô sát, Tuyên đã vào nhà dân lấy 01 con dao phay để đe dọa lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, được bạn bè đi cùng can ngăn, Tuyên bỏ về nhà.

Đến 20 giờ cùng ngày, anh Ngô Tiến Trung, sinh năm 1999 là bảo vệ của bệnh viện đang làm nhiệm vụ hướng dẫn xe ra vào ở khu vực cổng bệnh viện thì nghe thấy có tiếng động lạ, quan sát thấy xe ô tô BKS 19A 088.10 đỗ gần đó bị thủng một lỗ nhỏ nên anh Trung đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện.

Vết thủng trên kính ô tô tại hiện trường. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Công an huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, tại kính chắn gió cánh cửa sau bên trái của xe ô tô BKS 19A 088.10 có 01 lỗ thủng hình tròn, kích thước 4 x 5 cm, trên mặt ghế phía sau trong xe ô tô cơ quan công an thu được 01 viên sỏi mầu trắng đục, kích thước 2,3 x 2cm, bề mặt bám dính chất mầu trắng. Cùng với việc tổ chức khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai để làm rõ nội dung vụ việc.

Người được xác định gây rối và nghi dùng súng tự chế bắn nhân viên bệnh viện là Lê Văn Tuyên (SN 1987, ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Một đối tượng khác được xác định có liên quan đến vụ việc cũng bị cơ quan chức năng triệu tập là Cao Ngọc Cảnh (trú tại Tuyên Quang).

Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Chu Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Đoan Hùng, Phú Thọ cho biết, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và triệu tập các đối tượng có liên quan, chúng tôi xác định kính ô tô vỡ là do đối tượng nào đó sử dụng súng cao su bắn sỏi gây vỡ chứ không có chuyện dùng súng tự chế như một số phương tiện báo chí nêu.

“Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào khu vực bệnh viện. Đặc biệt, khu vực đối diện với cổng Bệnh viện đa khoa Hùng Vương lúc đó có rất nhiều hàng quán và khách mua hàng ra vào tấp nập nhưng không ai nghe thấy tiếng súng nổ hoặc trông thấy có người cầm súng qua lại khu vực bệnh viện”. – Đại tá Ngọc cho biết thêm.

Xuân Hồng