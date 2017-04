Nghe tin đồn thổi hàng trăm người dân ở xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, (Phú Thọ) đua nhau đi đào “đá quý” dưới lòng sông Chảy.

Khoảng một tuần nay, người dân xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) và các tỉnh lân cận đã kéo nhau về bờ sông Chảy thuộc địa phận thôn 2, xã Đông Khê, để đào “đá quý”.

Hàng trăm người có mặt tại để đào “đá quý” sáng ngày 10/4.

Có mặt tại bãi Chuối sáng 10/4 cho nhiều người dân cho biết, họ nghe nhiều người nói đã có người tìm được viên đá quý bán với giá 140 triệu đồng nên cũng ra đây thử vận may. Ngày nào cũng có người tìm được “đá quý” nhưng nó nhỏ nên chỉ bán được tầm vài triệu cho đến vài chục triệu. Mới có một người tìm được viên to như đốt ngón tay thì bán được 140 triệu.

Rất nhiều người dân ở tỉnh lân cận đi xe máy để đào “đá quý”.

Ông Doãn Minh Khang - Chủ tịch UBND xã Đông Khê (Đoan Hùng) cho biết, khoảng 1 tuần trở lại đây, tại bãi Chuối của xã Đông Khê xuất hiện nhiều người dân địa phương và các xã tỉnh lân cận đến tìm đá quý vì nghe nói đã có nhiều người tìm được và bán với số tiền lớn. Do đó, họ hi vọng may mắn sẽ đến với mình nên người kéo đến ngày càng đông.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của cán bộ xã thì đây chỉ là những tin đồn không có căn cứ. Họ chỉ nghe nhau nói người này người kia nhặt được và bán với số tiền như vậy chứ không ai nhìn thấy tận mắt. Nghe tin đồn thổi không có căn cứ này nhiều người dân đá bỏ cả công việc gia đình ra giữa lòng sông Chảy để đào “đá quý”.

Ông Khang cho biết, sau khi nhận được thông tin UBND xã đã có những biện pháp tuyên truyền bằng loa phát thanh, cử lực lượng công an xã ra tận bãi để đảm bảo an ninh trật tự. /.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN