Khóc vì đau đớn và cười vì hạnh phúc... còn gì hạnh phúc hơn với bố mẹ trong giây phút đón con yêu chào đời sau 9 tháng chờ mong.

Nhiều khoảnh khắc xúc động của người làm cha, làm mẹ khi chứng kiến đứa con bao ngày mong đợi ra đời đã được nhiếp ảnh gia ghi lại. Gần đây, blog nhiếp ảnh và diễn đàn Birth Becomes Her đã tổ chức cuộc thi ảnh mang tên "Moment of Birth" (khoảnh khắc sinh). Hơn 100 bức ảnh ghi lại phút giây diệu kỳ khi một đứa trẻ ra đời đã được gửi đến cuộc thi.

Jennifer Rainey Mason và Monet Nicole Moutrie, chủ nhân của diễn đàn Birth Becomes Her cho biết: "Trong những phút giây ấy, mọi thứ đều thay đổi. Nó không chỉ là sự thay đổi đáng kinh ngạc về thể chất mà còn chứa đựng cả sự thay đổi về cảm xúc và tinh thần".

"Những bức ảnh này bắt lại được cả quá trình sinh lý ít ai biết và sự hưng phấn tình cảm một cách đầy tinh tế. Chúng quá đẹp và mạnh mẽ" - nhà tổ chức cuộc thi phát biểu.

Dưới đây là những bức ảnh đáng chú ý trong cuộc thi:

Niềm hạnh phúc vô bờ của bà mẹ khi được ôm đứa con bé bỏng vừa sinh vào lòng. (Ảnh: Elaine Baca)

Thành quả của mẹ sau nhiều giờ vất vả là một cô công chúa đáng yêu. (Ảnh: Elise)

Giây phút con ra đời, bố mẹ không thể ngăn được nước mắt vì xúc động. (Ảnh: Kate Murray)

"Ngôi sao giữa trời đêm" - Bức ảnh giành giải nhì trong cuộc thi. (Ảnh: Hannah Palamara)

Người chồng nhẹ nhàng trao nụ hôn động viên vợ trong giây phút cô ấy đau đớn và vất vả nhất. (Ảnh: Little Plum)

"Sweet Relief" - Bức ảnh giành giải nhất trong cuộc thi. (Ảnh: Rebecca Coursey)

Không gì có thể diễn tả được niềm hành phúc của mẹ sau một ca sinh thành công. (Ảnh: Lindsey Eden)

"Đại khải hoàn" - tên của bức ảnh đã nói lên tất cả cảm xúc của cha mẹ sau khi con ra đời. (Ảnh: Ashley Marston)

"Con đến với thế giới này là để mang lại niềm hạnh phúc cho ba mẹ" (Ảnh: Santa Cruz)

Niềm hạnh phúc ngọt ngào mẹ được hưởng sau bao đau đớn. (Ảnh: Rebecca Coursey)

Bao cảm xúc vỡ òa khi được ôm con vào lòng. (Ảnh: Lindsey Eden)

Theo V.A (Theo Huffingtonpost) (Khám Phá)